Apple TV+ a encore du nouveau pour vous ! La plateforme de SVOD ajoute un gros film au casting de rêve, c'est à découvrir dès maintenant dans son catalogue.

Les programmes de rentrée s'enchaînent déjà sur les services de vidéo à la demande. Netflix, Disney+, HBO Max... tous ont prévu de quoi vous occuper un bon moment tout au long du mois de septembre. Apple TV+ ne fait pas non plus exception et enchaîne les nouveautés. Aujourd'hui, c'est un nouveau film qui débarque et il devrait vous donner très envie de le découvrir.

Un casting dingue dans le nouveau film d'Apple TV+

Le plus souvent, Apple TV+ accueille des nouveautés produites entièrement maison par la plateforme. Cependant, la marque à la pomme n'hésite pas non plus à investir dans de grosses productions qui sortent en salles pour s'en assurer également la primeur au moment de passer en SVOD. C'est le cas pour le nouveau gros film qui arrive dans le service aujourd'hui.

Highest 2 Lowest, le nouveau Spike Lee, est sorti dans les cinémas américains en août dernier et débarque déjà à l'international sur Apple TV+. Sur un scénario d'Alan Fox inspiré du film japonais High and Low, le réalisateur star y retrace une affaire de crime qui bouleverse la vie du magnat de la musique David King, interprété par Denzel Washington (Malcom X, Gladiator 2). Après l'enlèvement d'un membre de sa famille et la demande d'une rançon, l'homme se retrouve confronté à un dilemme moral de vie ou de mort.

C'est la cinquième fois que Denzel Washington collabore avec Spike Lee. Alors, autant dire que la direction de l'acteur s'est déroulée comme en famille. Aussi, pour compléter ce casting, retrouvez à l'écran Ilfenesh Hadera (Baywatch Alerte à Malibu), Jeffrey Wright (The Batman, The Last of Us) mais aussi la rappeuse Ice Spice et le rappeur A$AP Rocky pour un thriller où se mêlent suspens et industrie musicale. Highest 2 Lowest, c'est disponible dès maintenant sur Apple TV+.