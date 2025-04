Alors que l'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us est disponible depuis cette nuit en France, on a un premier de l'aperçu de l'épisode 4 qui s'annonce encore riche et brutal.

Les téléspectateurs de la série The Last of Us ont pu découvrir une scène archi culte et l'une des plus brutales des deux jeux il y a quelques jours de cela. Une séquence centrale, qui est à l'origine même de tous les événements du deuxième chapitre, et qui était aussi attendue que redoutée. Évidemment, ce qui devrait arriver arriva, cet épisode 2 qui est indéniablement le plus important de la saison 2 a divisé en raison de choix discutables qui enlèvent la tension, la surprise et le choc qu'on pu ressentir les joueuses et joueurs à l'époque. Attention cet article contient un spoiler massif sur l'épisode 2 !!!!

Premières images pour l'épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us

Si vous êtes couche-tard ou des lève-tôt, vous avez peut-être dévoré l'épisode 3 de la saison 2 de la série The Last of Us. Un nouvel épisode qui montre notamment Ellie et Tommy, le frère de Joel, qui doivent faire le deuil de ce dernier alors qu'il a été brutalement assassiné par Abby jouée par Kaitlyn Dever. C'est disponible dès maintenant en exclusivité sur Max, directement sur la plateforme ou éventuellement depuis l'interface Prime Video (mais vous devez tout de même payer Max).

Comme chaque semaine, HBO et Max dévoilent la suite avant l'heure et on a donc déjà un aperçu de l'épisode 4 de The Last of Us Saison 2 qui s'annonce chargé et inédit pour tout le monde. Cette fois, on devrait avoir potentiellement tout un épisode spécial, comme celui de Bill, dédié au personnage d'Isaac Dixon incarné par Jeffrey Wright (Westworld) qui était l'un des premiers membres du WLF. Le groupe d'Abby. C'est un protagoniste mineur qui va prendre une place plus importante et révéler son passé. Et ça va faire mal dans la mesure où le teaser de cet épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us montre Isaac en train de torturer quelqu'un. On peut aussi entrapercevoir une autre scène plus calme entre Ellie et Dina, celle avec Ellie jouant de la guitare, et une scène d'action dans le métro. Ce sera à voir le 5 mai sur Max.

Source : Max.