E3 : Bandai Namco et SEGA annoncent leur participation, et ils ne sont pas les seuls

Il y a tout juste un mois, la version en ligne de l'E3 (pour Electronic Entertainment Experience, ne vous trompez pas, hein) dévoilait une première liste d'invités aussi prestigieuse qu'incomplète. La petite sauterie de l'industrie continue d'agrandir son cercle, et ajoute aujourd'hui quelques grands noms à son tableau de chasse, aussi virtuel soit-il.

Après avoir assuré la présence de Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft (qui en profitera pour sortir de son chapeau un Ubisoft Forward des familles), Take-Two, Warner Bros, Koch Media, et récemment le géant du J-RPG Square Enix, voici que SEGA, Bandai Namco et quelques autres se joindront à la fête. Les organisateurs de l'événement en ont profité pour glisser une petite ref' issue du monde de l'anime pour annoncer la bonne nouvelle :

Hope you're getting hungry cause we've got more chefs in the kitchen for this year's #E32021! Our newest additions: SQUARE ENIX, SEGA, BANDAI NAMCO, XSEED Games/Marvelous USA, Gearbox Entertainment, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon & Binge dot com! pic.twitter.com/DeIB6zFjTX