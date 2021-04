Judgment : Une annonce le 7 mai, le remaster arrive aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series

Il y a quelques millénaires de cela, un petit gars qui zonait du côté de la Galilée nous promettait de bien vilaines choses, et annonçait avec un relatif manque de précision l'arrivée du Jugement Dernier, ou Judgment Day, dans la langue d'Henri VIII. Heureusement pour nous, SEGA croit connaître la date du rendez-vous fatidique, et nous la livre sur un plateau.

À voir aussi : TEST de Yakuza Like a Dragon (PS5) : Un J-RPG toujours incontournable

Si l'on en croit le décompte du site officiel du très japonais Ryo ga Gotoku Studio, le jour du Judgment tomberait le 7 mai prochain à 16 heures pétantes, ce qui ne vous laisse que très peu de temps pour vous y préparer.

"Si on comprenait, on ne pourrait plus juger"

Les plus observateurs (et les autres) auront évidemment deviné au vu de l'habillage aux airs de ruelle aussi japonaise qu'animée que l'annonce devrait a priori concerner les aventures de l'ex ténor du barreau Takayuki Yagami, dont les premières aventures remontent tout de même à la fin de l'année 2018.

Suite à sa sortie occidentale, l'éditeur s'était publiquement félicité des bonnes ventes de cette toute nouvelle licence du père Nagoshi (d'aucuns parleraient à raison d'autosatisfecit), et évoquait d'emblée la possibilité d'y donner suite. Si rien ne permet de l'affirmer, les amateurs d'enquêtes en immersion peuvent donc placer tous les espoirs dans ce Judgment Day, et certains prédicateurs plus ou moins messianiques y vont déjà de leur théorie. Quel suspens.

Fin des temps ?

En attendant de découvrir ce que nous réserve les petits gars de Ryo ga Gotoku, Judgment continue de faire l'actualité, puisque c'est aujourd'hui que le titre débarque sur PS5, Xbox Series X|S et même Google Stadia, comme l'avait promis SEGA. Cette version remasterisée proposant d'emblée tous les DLC, mais surtout un frame rate à 60 images par seconde. Seule ombre au tableau : ceux qui auront déjà acheté la version PS4 devront repasser à la caisse. La sentence est irrévocable, et non sujette à un appel en seconde instance.

Rendez-vous donc le 7 mai à 16 heures pour découvrir ce que nous réserve le juge de paix. D'ici là, vous aurez tout le loisir de nous faire part de vos réquisitoires les plus fous dans les commentaires ci-dessous.