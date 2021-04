E3 2021 : Ubisoft annonce sa prochaine conférence "Ubisoft Forward"

Il a été récemment révélé que l'E3 2021 aura bien lieu cette année sous la forme d'un salon virtuel. Lorsque l'événement "californien" de cette année a été annoncé, ses organisateurs ont également indiqué qu'il serait le théâtre de conférences. Et l'on sait désormais qui sera derrière l'une de ses conférences.

Ubisoft vient d'annoncer que sa prochaine conférence virtuelle Ubisoft Forward aura lieu pendant l'E3 2021 virtuel de juin prochain, et plus particulièrement le samedi 12 juin à 21h heure de Paris.

Sans surprise, l'éditeur n'a pas donné d'indications quant aux jeux qui seront présentés pendant cette conférence. Il promet cependant les toutes dernières informations à propos de son catalogue de jeux ainsi que des "annonces de la part de ses équipes situées à travers le monde."

Des jeux déjà annoncés, mais pas que

La firme d'Yves Guillemot dispose déjà d'un certain nombre de titres prévus pour cette année comme Far Cry 6 ou encore Riders Republic. Si la logique est respectée, Ubisoft devrait également dévoiler des titres inédits (votre serviteur ne serait pas contre une suite de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle).

Pour rappel, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros et Koch Media ont d'ores et déjà annoncé leur participation à cet E3 2021. Sony, Activision et Electronic Arts seront quant à eux aux abonnés absents.

Comptez-vous suivre la prochaine conférence d'Ubisoft ? Qu'aimeriez-vous que l'éditeur français annonce pendant celle-ci ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.