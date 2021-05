E3 2021 : Konami annule sa participation

Absente de l'année 2020, la grand-messe du jeu vidéo reviendra bien juste avant l'été. L'événement laissera à de nombreux acteurs renommés de l'industrie l'occasion de présenter l'avenir. Sauf un, japonais, qui n'a pas le temps, en fait.

Konami a annoncé qu'il ne participera pas à l'E3 2021. L'éditeur japonais, qui comptait parmi les grands noms associés à cette édition entièrement en ligne, a tout dit sur Twitter concernant les raisons de cette défection. Avec un peu d'espoir.

Le timing fait que nous ne pourrons être prêts pour l'E3 de cette année. Nous souhaitons rassurer nos fans que nous sommes en plein développement de plusieurs projets-clés, alors restez à l'écoute pour des informations à ce sujet dans les prochains mois. Bien que nous ne participions pas cette année, nous avons un grand respect pour le ESA et savons que l'année 2021 sera couronnée de succès. Nous continuerons à soutenir l'ESA et souhaitons le meilleur aux participants à l'événement de cette année.

Konami aurait donc plus que l'édition 2022 et nouvelle génération de Pro Evolution Soccer et GetsuFumaDen Undying Moon dans les cartons ? Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont laissé entendre que la société, qui a commencé à éditer des projets externes avec Skelattack, planchait sur le retour de certaines de ses propriétés intellectuelles les plus fameuses, Silent Hill et Metal Gear en tête.

On pourra toujours se rassurer sur l'E3 2021, qui se tiendra du 12 au 15 juin : Activision Blizzard, Bandai Namco, Microsoft, Nintendo, Capcom, Sega, Ubisoft, Square Enix, Bethesda et auront des choses à nous dire, des choses, des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS.