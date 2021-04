L'E3 2021 virtuel daté, Nintendo et Microsoft de la partie, Sony absent, les infos

Cela fait plusieurs jours que des rumeurs circulent à propos de la forme que pourrait prendre un potentiel E3 2021 totalement virtuel. Fini les suppositions et les spéculations, l'Entertainment Software Association (ESA) vient de révéler ses plans officiels pour une édition pour le moins particulière du plus célèbre des salons consacrés au jeu vidéo.

Annulé purement et simplement l'année dernière, l'E3 va finalement entamer sa transformation en 2021. En effet, l'ESA vient d'annoncer que l'E3 2021 se déroulera du 12 au 15 juin prochain à Los Angeles sur Internet. Pour son retour, le salon n'a pas fait le pari de proposer son retour dans les allées du Los Angeles Convention Center mais de jouer la carte de l'événement 100% virtuel.

À en croire l'ESA, l'E3 2021 proposera des "conférences de presse en direct ainsi qu'un stream vidéo long de quatre jours." D'après le site GamesIndustry.biz, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros et Koch Media prendront part à cet E3 d'un nouveau genre.

En revanche Sony, Electronic Arts, Activision Blizzard, SEGA, Bandai Namco Entertainment et Square Enix seront aux abonnés absents. Le fait que des sociétés comme Sony ou Electronic Arts ne participent pas aux festivités virtuelles n'est pas réellement surprenant, ces deux groupes boudant l'E3 depuis plusieurs années.

Phil Spencer, patron de la branche Xbox, a réagi sur Twitter :

Glad to see the game industry coming together again in June for a digital E3. This and other summer events are proof that our industry is strongest when we work together. Looking forward to sharing what we have in store this summer.