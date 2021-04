Virtua Fighter : Un "nouvel" épisode fait son apparition sur les listings coréens

SEGA a beau braquer tout ce que l'entreprise compte de projecteurs sur un certain Sonic the Hedgehog et la petite sauterie promise pour ses 30 ans, bien d'autres licences de son pléthorique catalogue commencent à sérieusement manquer dans le paysage vidéoludique. Plus pour longtemps ?

D'ordinaire, ce n'est pas le genre d'information que l'on crierait sur tous les toits, mais l'époque n'est pas à la discrétion. Vous allez donc finir par le savoir : SEGA fêtait en juin dernier son soixantième anniversaire, et entend pour l'occasion inonder le marché de nombreux produits dérivés, histoire que les plus consuméristes trouvent de nouveaux attrape-poussière à afficher sur leurs étagères. Ah, et des jeux aussi.

Virtua Fighter Ex Plus Ultra

Mais oui, souvenez-vous : lors de la dernière édition du Tokyo Game Show, l'ex-constructeur promettait enfin de remettre la série Virtua Fighter sous les projecteurs, à la faveur d'un épisode pensé pour la compétition. Les choses semblent aujourd'hui se mettre en mouvement, alors qu'un certain Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown vient de faire l'objet d'une classification par le Game Rating And Administration Committee, l'organisme coréen concerné.

L'alignement des astres autorise donc à penser qu'il pourrait bien s'agir de l'épisode eSport promis par Maître SEGA, qui opterait donc pour une mise à jour conséquente (et probablement cross-générationnelle) de Virtua Fighter 5, dont la version vanilla remonte tout de même à 2006, plutôt que de privilégier un sixième épisode numéroté. Du moins, pour le moment.

La fiche qui mentionne la date du 19 mars 2021 destine le jeu de combat aux plus de 12 ans, arguant d'une violence inhérente à la discipline, ainsi qu'un peu de chair dévoilée par les combattantes du roster. Autre terre, autres moeurs. Si les pugilistes regretteront peut-être une certaine tiédeur dans la stratégie de SEGA, ils pourront enfin passer leur nerfs sur autre chose qu'un crossover débile, et c'est sans doute un bon début... Non ?