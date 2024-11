Microsoft a dévoilé les quatre jeux gratuits Xbox Game Pass du 21 au 24 novembre 2024. De plus, la prochaine salve de titres a été annoncée avec Little Kitty, Big City, PlateUp!, Nine Sols ainsi qu'Aliens Dark Descent. Comme précédemment, plusieurs jeux seront également supprimés au mois de novembre 2024, et c'est votre dernière chance d'en profiter. Pour avoir le temps d'en finir un voire plusieurs, voici la liste complète des prochains départs du service.

Dernière chance pour les départs Xbox Game Pass du 30/11/2024

Le Xbox Game Pass a vu arriver du très lourd avec Microsoft Flight Simulator 2024 et STALKER 2, deux des jeux les plus attendus de la fin d'année. Voilà qui devrait occuper un certain moment les abonnés, mais pour celles et ceux qui ne seraient pas intéressés, d'autres softs sont disponibles mais plus pour longtemps. Comme chaque mois, il faut se préparer à plusieurs suppressions de jeux sur console, PC et via le cloud. Quels sont les nouveaux qui quittent le Xbox Game Pass en novembre 2024 ?

Le jeu de survie Conan Exiles est sur le point d'être retiré, au moins temporairement, du catalogue Xbox Game Pass actuel. Tant qu'on est dans la thématique survivaliste, la saison finale de The Walking Dead par Telltales Games, sera indisponible à compter du 30 novembre 2024, comme les autres jeux de la liste. Si vous cherchez un titre coopératif, Remnant: From the Ashes, le TPS « à la sauce Dark Souls », est aussi dans les départs Xbox Game Pass de la fin du mois. Ce ne sont que quelques exemples, car au total, 9 jeux sont sur le point d'être retiré de l'abonnement. Ne perdez donc pas de temps pour les découvrir ou les terminer avant qu'il ne soit trop tard.

Tous les jeux Xbox Game Pass supprimés au 30 novembre 2024 :

Conan Exiles (Cloud, Console et PC)

Coral Island (PC)

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console et PC)

Remnant: From The Ashes (Cloud, Console et PC)

Rollerdrome (Cloud, Console et PC)

Soccer Story (Cloud, Console et PC)

Spirit of the North (Cloud, Console et PC)

The Walking Dead: The Final Season (PC)

While the Iron’s Hot (Cloud, Console et PC)

Source : Xbox Wire.