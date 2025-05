L’univers de John Wick n’a pas fini de nous surprendre. Après l’excellent Chapitre 4 et en attendant le spin-off Ballerina, un nouveau projet vient d’entrer en scène. De quoi plonger encore un peu plus dans l’univers du célèbre tueur. Cette fois, c’est le personnage de Caine qui sera au centre de l’histoire. Si cela était déjà connu, une excellente nouvelle vient aujourd’hui s’ajouter au projet.

John Wick va encore frapper fort

En effet, ça va être assez dingue pour les fans de John Wick, Rina Sawayama reprendra son rôle d’Akira. Oui, la fille badass de Shimazu, sera prête à en découdre. Dans John Wick : Chapitre 4, Akira avait marqué les esprits. Son style, sa rage, son charisme. Elle avait clairement du potentiel pour revenir. C’est désormais officiel : elle croisera de nouveau la route de Caine, le redoutable assassin campé par Donnie Yen. Et vu leurs antécédents, les retrouvailles risquent d’être explosives.

Mais ce n’est pas tout. Donnie Yen ne se contente pas d’être devant la caméra. Il réalisera aussi le film, en plus d’en assurer la production. Un vrai projet personnel, qui devrait s’inspirer du cinéma d’action hongkongais, genre qu’il maîtrise à la perfection.

Rina Sawayama dans le rôle de Akira.

Un film encore mystérieux, mais très attendu

Pour l’instant, l’intrigue reste secrète. On sait seulement que l’histoire reprendra après les événements de John Wick 4. Caine a coupé les ponts avec la Haute Table. Mais tout porte à croire que ses choix vont le rattraper. Et qu’Akira aura un rôle clé dans ce nouvel affrontement. Le scénario a été confié à Mattson Tomlin, déjà impliqué sur The Batman Part 2. Autant dire que l’écriture est entre de bonnes mains.

Caine s’inscrit dans un plan plus large : faire de John Wick un véritable univers partagé. Après Ballerina avec Ana de Armas (attendu pour juin), Lionsgate prépare aussi un film d’animation, et même un John Wick 5. Autant dire que la machine est bien lancée.

Pour les producteurs de John Wick, faire revenir Akira était une évidence. “Elle a encore beaucoup à offrir”, a expliqué Adam Fogelson, responsable de la branche cinéma de Lionsgate. Même son de cloche chez Chad Stahelski, créateur de la saga, qui veut donner encore plus d’ampleur à ce personnage.

Source : variety