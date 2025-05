On a déjà un avant-goût des sorties LEGO d'août 2025 avec le retour de franchises emblématiques et adorées par des millions et des millions de personnes à travers le monde.

Les sets Star Wars de mai 2025 sont désormais tous disponibles dans les sorties LEGO de mai 2025 et il y a vraiment du lourd. En termes de nouveautés pures et dures, on peut par exemple citer 75409 Le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett ou des constructions plus abordables à l'image des dioramas 75406 La navette de commandement de Kylo Ren ou 75408 Star Wars Le casque de Jango Fett. Comme très souvent, on retrouve également du Marvel avec le set Combat final d’Avengers : Endgame. La maison des super-héros qui sera d'ailleurs très présente dans les futurs sorties LEGO d'août 2025 avec d'énormes sets d'une licence culte pour l'été 2025. Vous allez adorer !

Les super-héros en force dans les sorties LEGO d'août 2025

Le planning des sorties LEGO d'août 2025 commence déjà à se remplir avec notamment la 76304 Batmobile Batmobile Batman Forever et des sets Fortnite inédits de l'été 2025. Mais les fans de briques pourront aussi se procurer de nouveaux ensembles Marvel consacrés à Spider-Man basés sur les films de Sam Raimi, mais également aux Avengers. Il y aura entre autres la scène du train entre l'homme araignée et le Docteur Octopus, l'appartement de Peter Parker, une construction avec la tour Oscorp et d'autres bâtiments autour et bien d'autres sets qu'on vous laisse découvrir ci-dessous. Voici toutes les nouveautés Marvel prévues par LEGO pour le mois d'août 2025.

76324 Marvel Spider-Man contre Oscorp





76325 Marvel Le Quinjet d’Avengers : L'Ère d'Ultron





76317 Marvel Spider-Man L'appartement de Peter Parker





76321 LEGO Marvel La scène du train de Spider-Man et Docteur Octopus





76322 Marvel Avengers : Endgame Thor contre Chitauri





76319 Marvel Captain America contre Thanos





76320 LEGO Marvel Iron Man et War Machine contre les drones de Hammer





Source : boutique officielle.