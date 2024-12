Après une année 2024 portée notamment par de gros titres comme Hellblade 2, STALKER 2, Indiana Jones et le Cercle Ancien, mais aussi de nombreux jeux d'Activision Blizzard comme Call of Duty Black Ops 6, le Xbox Game Pass ne devrait pas manquer d'arguments pour garder ses abonnés, ou en attirer de nouveaux en 2025. Xbox Games Studios a en effet encore de belles cartouches en réserve pour cette nouvelle année, sans compter sur les jeux issus d'autres studios. Voyons voir justement ensemble tous les jeux confirmés à venir en 2025 sur le service.

Commençons d'abord par les jeux confirmés sur le Xbox Game Pass en 2025, avec une date ou une fenêtre de sortie déjà établie. À ce propos, nous avons déjà une petite idée du programme jusqu'à mars 2025. En janvier, nous avons ainsi Carrion, le jeu d'horreur inversé de Phobia Game Studio ; Road 96, le roadtrip narratif de Digixart ; Eternal Strands, un Action-RPG très intrigant de vétérans de Dragon Age et Ubisoft ; Sniper Elite Resistance, une licence qu'on ne présente plus, et Citizen Sleeper 2, la suite de l'excellent jeu indépendant de gestion au message édifiant de Jump Over The Age.

La suite du programme sur le Xbox Game Pass est plus étalée dans le temps. Le 18 février, nous savons en tout cas qu'arrivera Avowed, le prochain RPG d'Obsidian Entertainment. En mars arriveront Atomfall, l'intrigant FPS en monde ouvert à l'ambiance très typée Fallout des développeurs de la franchise Sniper Elite ; Football Manager 25 et Commandos Origins, qui rappellera de bons souvenirs à la licence tactical éponyme.

Pour le reste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en 2025, nous n'avons qu'une vague fenêtre de sortie, mais des titres qui valent clairement le détour, comme Clair Obscur: Expedition 33, le « J-RPG à la française » à la superbe direction artistique, attendu au printemps 2025, ou encore The Alters, le nouveau jeu à retourner le cerveau du studio derrière Frostpunk, attendu quant à lui durant le premier trimestre 2025. Voici dans le détail la liste des jeux confirmés sur le Xbox Game Pass avec une date/fenêtre de sortie :

Carrion – 2 janvier

Road 96 – 7 janvier

Eternal Strands – 28 janvier

Sniper Elite: Resistance – 30 janvier

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 31 janvier

Avowed – 28 février

Atomfall – 27 mars

Football Manager 25 – mars 2025

Commandos: Origins – mars 2025

Clair Obscur: Expedition 33 – printemps 2025

Descenders Next – début 2025

The Alters – premier trimestre 2025

Dead Static Drive – premier trimestre 2025

Vapor World: Over the Mind – premier trimestre 2025

Winter Burrow – premier trimestre 2025

Les jeux confirmés pour 2025, mais sans date de sortie précise

Passons ensuite aux jeux confirmés comme rejoignant le Xbox Game Pass en 2025, mais cette fois sans date ou fenêtre de sortie précise. Il y a là encore du joli monde, notamment du côté des jeux issus de Xbox Games Studios, comme DOOM The Dark Ages, ou encore Towerborne et South of Midnight. Aux dernières nouvelles, Gears of War E-Day et Fable 4 seraient également de la partie pour 2025, mais sans certitude absolue sur ce point.

D'autres jeux provenant de studios partenaires ou tiers vont gâter les abonnés au Xbox Game Pass en 2025, avec notamment Ark 2, la suite avec Vin Diesel qu'on surveille avec un certain intérêt, ou encore FBC Firebreak, le FPS coop de Remedy dans l'univers de Control. Mention spéciale également à Lost in Random The Eternal Die, la suite au format rogue-lite d'un premier jeu marquant, ainsi qu'à l'extrêmement attendu Subnautica 2, avec de la coopération en prime, ou encore à Wuchang Fallen Feathers, le souls-like chinois à la superbe direction artistique et au synopsis plutôt prometteur.

Nous avons enfin des jeux qui ont fait la joie du PC en 2024 qui débarqueront enfin sur consoles en 2025, comme Frostpunk 2 ou Manor Lords. Voici dans le détail la liste des jeux confirmés en 2025 sur le Xbox Game Pass, en attendant une date de sortie inscrite dans le marbre :