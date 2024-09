James Gunn et Peter Safran, les nouveaux gérants du DCU, ont de grands projets pour l'avenir du justicier de Gotham. Le cinéaste Matt Reeves est à fond sur The Batman 2 qui pourrait bien être meilleur que le premier film. « La barre ne pourrait pas être plus haute… Matt Reeves est un véritable artiste qui évolue dans un monde où, parfois, l'art ne parvient pas à s'épanouir » a déclaré le co-scénariste Mattson Tomlin. En plus de cette suite, les fans du Pingouin pourront revoir Colin Farrell dans la peau du célèbre méchant dans la série événement The Penguin. C'est l'une des prochaines nouveautés Max de septembre 2024. Et le jeu vidéo dans tout ça ?

James Gunn se confie sur les leaks autour d'un jeu Batman

Les joueuses et joueurs pourront se prendre pour le Chevalier Noir dans Batman Arkham Shadow. Un jeu VR exclusif au Meta Quest 3 qui sera disponible à l'automne 2024 sans plus de précision. On a déjà pu poser nos mains dessus à la Gamescom 2024 et le retour de notre cher Guillaume met l'eau à la bouche. Visiblement, le studio Camouflaj (Marvel's Iron Man VR) a su retranscrire l'univers du super-héros DC, tout en offrant une immersive incomparable. Le verdict dans les prochaines semaines donc, mais dernièrement, une rumeur a fait surface.

En effet, un bruit de couloir selon lequel Warner serait en train de développer un jeu The Batman s'est répandu sur la Toile. Mais selon ce on-dit, le titre se focaliserait non pas sur Batou, incarné par Robert Pattinson dans le film, mais sur le Pingouin. Et là, c'est le drame, surtout quand les fans réclament plutôt un nouvel Arkham par Rocksteady. Si vous étiez inquiets, il n'y a plus de besoin de l'être.

Le réalisateur James Gunn a pris la parole sur Threads pour démentir cette information, et une autre rumeur vis-à-vis de Superman. « Malheureusement, rien de tout cela n'est vrai. Et le fait que la musique Tubthumping de Chumbawamba aurait été diffusée sur le tournage de Superman est également faux (c'est une rumeur Reddit qui existe vraiment qu'on m'a envoyé) ». Aucun jeu The Batman avec le Pingouin en personne principal n'est donc en développement. Ce sera une bonne nouvelle pour certains, et une douche froide après les récents leaks pour d'autres qui se voyaient peut-être bien contrôler l'un des chefs de la pègre voire Batinson. Quant à l'avenir de la licence, il pourrait y avoir des nouveaux jeux sans Rocksteady, mais rien de sûr à l'heure d'écrire ces lignes.

Source : James Gunn via Threads.