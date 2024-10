Le DC Universe est en pleine mutation au cinéma. Désormais entre les mains de Peter Safran, mais surtout James Gunn, véritable chef des opérations, DC et Warner ont de très grosses cartes à jouer. Si Marvel dominait jusqu’ici, le MCU est en berne depuis un doublé Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame qui a tout explosé. Si DC veut prendre du terrain, c’est le moment ou jamais. Les hostilités seront lancées dès l’année prochaine avec le très attendu Superman, de James Gunn.

Le reboot du DCU hyper attendu

C’est LE film qui devrait tout changer,il le doit pour la bonne continuité des choses. Les promesses et les ambitions sont gigantesques. Gunn compte bien profiter de ce vaste terrain de jeu pour nous sortir des dizaines de films et des séries, le tout interconnecté bien entendu. Les grands pontes misent très gros sur le réalisateur qui a déjà brillé par le passé avec ces blockbusters. Les trois Gardiens de la Galaxie sont notamment géniaux, et le dernier The Suicide Squad est lui aussi une réussite. On croise les doigts. Superman va donc jouer un rôle très important dans les plans et le film s’annonce vraiment costaud. Plusieurs insiders, journalistes et même James Gunn lui-même, ont pris la parole dernièrement et les nouvelles sont bonnes, peu importe où on tend l’oreille.

Capture d'écran en date du 31 juillet 2024. © Gameblog.

Superman, un film qui s'annonce « épique »

Certains informateurs très bien renseignés affirment que les bruits de couloirs sont extrêmement positifs concernant le film. Un film qu’on nous annonce déjà « épique, sincère et fun ». Ce sont là les mots de Scott Snyder, scénariste pour DC depuis de très nombreuses années et présent lors du tournage du prochain film.

En plus de Superman, le film servira de porte d’entrée à un grand nombre d’autres personnages, notamment l’antagoniste Lex Luthor qui sera incarné par Nicolas Hoult (X-Men). Un méchant iconique de la franchise que James Gunn affectionne tout particulièrement. En répondant à un fan sur les réseaux sociaux, il a par ailleurs affirmé que son Lex Luthor serait inspiré de plusieurs versions visibles notamment dans All-Star Superman, ou encore celui imaginé par l’auteur Brian Azzarello (2006), mais également ses versions antérieures des années 50-60 lorsqu'il était présenté comme un véritable savant fou sans aucune limite.

D’autres personnages auront bien évidemment leur heure de gloire, même si la star n’est nulle autre que l’homme d’acier. Un Superman ici campé par le charismatique David Corenswet (Pearl, Twisters). On sait déjà que l’acteur à une classe folle en costume, mais apparemment, son duo avec Rachel Brosnahan (La fabuleuse Mme Maisel) qui incarne Lois Lane, est « fabuleux » au point de dépasser le film en lui-même. Plusieurs sources affirment qu’il y a une véritable alchimie entre les deux, à tel point que « personne n’est prêt à voir à quel point Clark et Lois seront parfaits », rien que ça.

David Corenswet et Rachel Brosnahan via X

Beaucoup de promesses et pas le droit à l'erreur

Acteurs incarnés, au-delà des caméras, inspiration fidèle aux comics, un film à gros budget, généreux et épique… Les promesses sont une nouvelle fois énormes et donne vraiment faim pour la suite. Si le DCU revient de très loin, il avait pourtant bien commencé avec un Superman justement, toujours considéré comme l’un des meilleurs actuellement. À l’époque, c’est ce bon vieux Henry Cavill qu’on voit partout et que les fans veulent voir partout, qui portrait la cape et les collants du super héros dans Man of Steel, puis dans les films suivants. Après le changement de direction, il a, comme presque tout le monde, été poussé à la retraite. James Gunn n’a donc clairement pas le droit à l’erreur. Verdict le 9 juillet 2025 au cinéma.