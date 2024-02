Depuis son départ de l'univers DC et de la franchise The Witcher, Henry Cavill, célèbre pour son rôle de Superman, est au centre de rumeurs suggérant son intégration imminente dans l'univers cinématographique Marvel. L'homme pourrait même incarner l'un des personnages les plus appréciés des X-Men d'après les rumeurs. De quoi rendre totalement les fans hystériques.

Henry Cavill chez Marvel ?

On sait que Marvel Studios prévoit d'introduire les X-Men, ou mutants, plus tôt que prévu dans le MCU, comme en témoignent les indices laissés dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et la série Disney+ Ms. Marvel en 2022. Dans ce contexte, il se pourrait bien que Henry Cavill incarne Cyclope ou Wolverine, ce dernier ayant été historiquement incarné par Hugh Jackman. C'est le bruit de couloir du jour.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs persistantes laissent à penser que Henry Cavill pourrait rejoindre Marvel en tant que Captain Britain. Cependant, d'après CosmicWonderYT, YouTubeur spécialiste de l'univers Marvel, cela ne serait pas le cas. Cette information a également été confirmée par MyTimeToShineH, un compte Twitter réputé pour son expertise dans l'actualité geek. En réalité, d'après CosmicWonderYT, Cavill serait maintenant en passe de devenir Cyclope ou de reprendre le rôle de Wolverine.

L'idée de voir Cavill endosser le rôle de Cyclope ou de reprendre le flambeau de Wolverine suscite un intérêt particulier parmi les fans et les spécialistes de l'industrie. Le choix entre ces deux personnages clés des X-Men pourrait avoir un impact significatif sur la direction future et le ton des adaptations cinématographiques des mutants dans le MCU.

Cyclope ou Wolverine ?

Les X-Men pour sauver le MCU

Malgré les rumeurs, aucun rôle spécifique n'a été officiellement confirmé pour Henry Cavill dans le MCU. Toutefois, sa popularité et son talent reconnu à Hollywood laissent présager que Marvel Studios lui réserve un rôle à la mesure de son potentiel. Les fans espèrent voir Cavill apporter une nouvelle dimension aux X-Men, enrichissant ainsi l'univers Marvel de sa présence charismatique.

Kevin Feige, président de Marvel Studios, a partagé son enthousiasme pour l'intégration des X-Men dans le MCU, soulignant l'importance et la richesse de ces personnages. Bien que les détails restent discrets, l'anticipation autour de la réintroduction des mutants et de leur dynamique unique est palpable. Le film Deadpool 3 devrait permettre d'avancer dans le bon sens à ce sujet.