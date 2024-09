Le DCU est loin d'avoir dit son dernier mot, et un autre grand super-héros semble prêt à faire son retour. Un acteur est déjà sérieusement en lice, et plusieurs idées sont en cours de développement.

HBO prépare une adaptation ambitieuse de l’univers Green Lantern. Cette série, baptisée "Lanterns", promet de revisiter l’histoire des super-héros avec une touche plus sombre et réaliste. Les fans peuvent s'attendre à des personnages emblématiques, une intrigue captivante et des enjeux bien différents de ce que l’on a l’habitude de voir. Pour l’instant, certains détails restent mystérieux, mais les premières informations donnent déjà envie. Le DCU pourrait surprendre.

Un autre acteur pour le DCU

Selon des sources proches du projet, Kyle Chandler (Super 8, King Kong) est en négociations pour incarner Hal Jordan, l’un des membres les plus connus du Green Lantern Corps. Il partagera l’écran avec John Stewart, une jeune recrue que Hal Jordan devra former, bien malgré lui. Ensemble, ils devront résoudre une enquête mystérieuse qui se déroulera sur Terre, loin des habituelles batailles cosmiques. Cet aspect plus mature et plus terre-à-terre devrait permettre à la série de se démarquer des autres adaptations de super-héros.

La série "Lanterns" s'inspirera d'une ambiance à la True Detective. On est loin des récits de super-héros classiques. Ici, l’accent sera mis sur les relations humaines, les dilemmes moraux et une enquête sombre qui plongera les personnages dans une intrigue complexe. Hal Jordan, vétéran aguerri, devra guider John Stewart dans cette nouvelle aventure. L'idée est de marier le réalisme d'une série policière avec l'univers fantastique des Green Lanterns. Un peu à la façon de The Batman.

Le projet a été officiellement confirmé et comptera huit épisodes. La série est écrite et produite par Chris Mundy, connu pour son travail sur Ozark, avec la participation de Damon Lindelof et Tom King. Si les négociations aboutissent, Kyle Chandler ajouterait un nouveau rôle prestigieux à sa carrière déjà bien remplie. Il est surtout connu pour son rôle dans Friday Night Lights, pour lequel il a remporté un Emmy Award.

Source : The Hollywood Reporter