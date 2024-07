La très attendue cinquième et ultime saison de Stranger Things à venir sur Netflix confirme sa fenêtre de sortie, jusqu'à présent sujette à de nombreuses spéculations.

En lieu et place d'une annonce officielle, c'est via le dernier appel aux investisseurs de Netflix que nous devons cette confirmation s'agissant de la saison 5 de Stranger Things. Plus précisément, c'est le PDG du géant du streaming, Ted Sarandos, qui se fend de la déclaration surveillée au tournant par les fans. Les nombreuses spéculations de leur part à ce sujet ont toutefois définitivement été balayées.

Enfin une confirmation pour la sortie de Stranger Things Saison 5 sur Netflix

En plein tournage depuis le 8 janvier 2024, la saison 5 de Stranger Things s'annonce être un final en apothéose. Netflix ne s'est estimé prêt à nous en offrir un premier aperçu officiel que la semaine dernière, et tant les acteurs que le staff semblent très excités à l'idée de nous en présenter le résultat. Le moitié du travail semble être fait, et les fans se sont ainsi fendus de diverses conjectures quant à sa date de diffusion. Beaucoup arguaient que, comme notamment la troisième saison, nous aurions droit à une première partie en fin d'année, et la suite courant 2025.

Il aura fallu attendu le dernier appel aux investisseurs de Netflix pour avoir le fin mot de l'histoire concernant la fenêtre de sortie de la saison 5 de Stranger Things sur cette dernière, directement de la part de son PDG, Ted Sarandos. « Concernant notre calendrier 2025, vous aurez de nouvelles saison de Mercredi, Stranger Things et The Night Agent. One Piece est également en production. Nous avons donc plein de choses excitantes à venir sur le terrain des séries ».

Cela signifie donc que les fans auront dû attendre près de trois ans entre la saison 4 et l'ultime saison de Stranger Things. Une attente qui s'est à chaque fois rallongée au fur et à mesure, l'œuvre des frères Duffer se montrant toujours plus ambitieuse au fil des années. Espérons donc que cette longue attente en vaudra la peine, avec une conclusion magistrale pour l'une des productions les plus populaires de Netflix. Verdict donc courant 2025.

Une ultime saison à la hauteur de ses colossales attentes ? Verdict l'année prochaine © Netflix