Stranger Things, c'est l'un des plus gros succès de Netflix dont la dernière saison se fait attendre de pied ferme. Néanmoins, dû à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, elle fut retardée. Toutefois, on a récemment appris que la production avait officiellement débutée, et on a maintenant une première image du casting à se mettre sous la dent. L'impatience commence à se faire ressentir, mais il ne faut pas non plus être trop pressé.

Une « première image » de la saison 5 de Stranger Things

Conformément à ce qui avait été dit par Ross Duffer, l'un des créateurs de la série, le tournage de la saison 5 a démarré en janvier 2024. Une photo vient de le prouver, nous montrant les visages des acteurs et actrices qui vont jouer dedans. On n'a évidemment pas encore affaire à une image du final, puisque les caméras viennent tout juste de commencer à tourner. Cependant, on constate que le chantier bat son plein, et on a hâte de voir le résultat. Par contre, la diffusion se fera probablement à la fin de l'année 2025, et pas avant.

Il faut donc être patient, d'autant plus qu'on ne sait pas grand-chose à propos de la dernière saison. Nos héros vont devoir refaire face à Vecna pour un affrontement qui s'annonce riche en rebondissements. Mais l'une des questions qui revient le plus souvent, c'est si Eddie Munson va revenir sur le devant de la scène. Ce personnage phare de la saison 4 a été fort apprécié par les fans, et ils espèrent le revoir de tout cœur. Est-ce que Stranger Things leur fera un tel cadeau ? On verra bien.

En tout cas, on aura bien affaire à la conclusion de cette série iconique. Enfin presque. En effet, des spin-offs sont en cours de préparation, et ils s'écarteront de l'histoire principale qu'on connaît si bien. Quoi qu'il en soit, pour certains fans, ce sera difficile de dire adieu à ces personnages emblématiques qui ont donné vie à Stranger Things. Ceci dit, peut-être pas pour un en particulier. Vous savez probablement de qui on parle : Noah Schnapp, l'acteur qui incarne Will Byers.

Un acteur qui a fait la polémique

La série a notamment été saluée pour la performance de ses jeunes acteurs. Mais l'un d'entre eux est toujours au centre d'une polémique, avec des fans qui appellent au boycott de Stranger Things. La cause, une vidéo de Noah Schnapp avec des amis dans un café, s'amusant du conflit israélo-palestinien. Ils sont en train de rire tout en affichant des autocollants « Le sionisme est sexy » et « Hamas is Isis ». Suite à ça, du moins selon certaines sources, Netflix « surveillerait le comportement » de l'acteur. Une chose est sûre, il n'a pas été renvoyé ou remplacé, puisqu'on le voit dans la photo ci-dessus à côté de Millie Bobby Brown (Eleven). D'où la colère du public, qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de conséquences.