La saison 2 de la série One Piece refait parler d'elle avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais malgré une bien triste annonce, vous allez adorer ce qui va arriver.

La série One Piece en live action a fait l’effet d’une bombe lors de son annonce. Personne ne semblait y croire de prime abord, même si l’attente était insoutenable. À sa sortie sur Netflix finalement, la saison 1 a cartonné et les retours ont été plutôt bons. Très bons même. Live action ou non, tout est très fidèle à l'œuvre originale et le casting semble être né pour ça. De belles gueules qui incarnent les personnages cultes de l’anime comme il faut jusqu’aux mimiques. Un souci du détail que l’on doit à un homme : le créateur du manga, Eiichiro Oda.

La saison 2 de One Piece va mettre le paquet encore une fois

Non seulement l’auteur qui a donné naissance à Luffy et ses amis a été consulté, mais il a également tout validé. Un travail conjoint qui a payé puisque One Piece est l’une des plus grosses réussites de Netflix. Une saison 2 a tout naturellement été commandée et la production est lancée. Là encore l’attente est assez dingue. D’ailleurs, l’excellente nouvelle c’est qu’elle devrait être au moins aussi fidèle que la première saison.

La raison est simple, ce cher Eiichiro Oda est une nouvelle fois de la partie. Impossible donc de passer outre la validation du papa du manga. La saison 2 de One Piece devrait donc être au minimum aussi soucieuse du détail que les premières aventures de l’équipage du chapeau de paille, nous verrons.

En prime, tout le casting est de retour. Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu Arata (Zorro), Taz Skylar (Sanji) ou encore Jacob Gibson (Usopp) seront bien évidemment là. De nouvelles têtes devraient également venir faire coucou, comme Callum Kerr qui jouera Smoker, Julia Rehwald qui incarnera Tashigi ou encore Ty Keogh qui campera le rôle de Dalton alors que Rob Coletti sera quant à lui Wapol.

©One Piece Netflix

Une mauvaise nouvelle pour cette actrice que l'on voulait pourtant voir

Pas mal de monde donc et une tonne de nouveaux personnages au programme. Une superstar était par ailleurs pressentie pour venir jouer le rôle de Doctor Kureha, la talentueuse Jamie Lee Curtis.

L’actrice que l’on retrouvera bientôt à l’affiche du film Borderlands, avait avoué vouloir jouer ce personnage de la série One Piece qu’elle trouvait tout bonnement génial. Mauvaise nouvelle malheureusement, ce ne sera pas le cas. Dans les colonnes de Deadline, Becky Clements, Présidente des studios, a affirmé que Jamie Lee Curtis ne participerait pas à la saison 2 de One Piece à cause de conflits d’agenda, tout bêtement. Doctor Kureha devra donc se trouver une autre interprète.

Pas de Jamie Lee Curtis dans la saison 2 de One Piece

La saison 2 de One Piece arrivera prochainement sur Netflix, mais nous n’avons malheureusement pas encore de date de sortie définitive. On s’attend à une diffusion pour 2025 si tout va bien, mais il faudra encore patienter pour en avoir le cœur net.

Source : Deadline