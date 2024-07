Ce premier aperçu nous provient en effet directement du compte X.com de Stranger Things. On ne peut donc faire plus officiel, et le final de cette série culte de Netflix qu'on nous annonçait fou semble confirmer ses grandes ambitions. Plongeons dans les étranges coulisses de son tournage pour voir tout cela.

La saison 5 de Stranger Things nous présente officiellement ses coulisses

Après quatre saisons marquantes pour l'une des meilleures séries du catalogue Netflix, Stranger Things nous prépare visiblement un final en apothéose pour son ultime saison 5. Son tournage a en tout cas commencé exactement le 8 janvier 2024, pour une diffusion prévue courant 2025. La moitié de l'année étant passée, les showrunners s'estiment visiblement prêts à nous en présenter un premier aperçu officiel, avec le teasing suivant : « Prenez ça, les nerds. Nous voici à la moitié du tournage de la saison finale, et nous voulions vous offrir un aperçu de ce sur quoi nous avons travaillé ».

Dans une courte vidéo de moins de deux minutes sur le compte X.com officiel de Stranger Things, nous pouvons ainsi voir quelques extraits de ce qui nous attend, ainsi que les coulisses dudit tournage. Nous y voyons notamment Millie Bobby Brown (Eleven), qui a commencé la série à 10 ans, soit la moitié de sa très talentueuse vie d'actrice. Un autre acteur annonce la couleur : « la saison 4 était énorme, et la saison 5 le sera définitivement encore plus ». Il se pourrait même qu'Eddie Munson, un personnage très apprécié de cette dernière grâce à son solo mythique et diablement metal, fasse un retour surprise. Avec ce premier aperçu, nous serions en tout cas enclins à les croire sur parole. Il faudra toutefois attendre l'année prochaine pour voir le littéral résultat final sur Netflix. Vivement !