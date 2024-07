La saison 5 de Stranger Things sera de « la folie » et la série Netflix pourrait faire revenir un des personnages les plus appréciés pour son grand final.

La saison 5 de Stranger Things sera la toute dernière. Après cela, la bande d'Hawkins fera ses adieux définitivement, même si la licence ne mourra pas en soi. Des spin-off sont déjà dans les cartons chez Netflix, et d'autres verront probablement le jour si le succès des premiers est au rendez-vous. Ce sera difficile d'oublier les acteurs actuels, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour la conclusion, les showrunners pourraient faire plaisir aux fans d'un personnage haut en couleur apparu dans la saison 4. Attention l'article comporte des spoilers sur les derniers épisodes de la série !!!!

Un personnage qui décoiffe dans Stranger Things saison 5 ?

Oui, c'est bientôt la fin de Stranger Things, mais d'après plusieurs acteurs, ce sera épique et même « de la folie ». « Si vous pensiez que la saison précédente était folle, celle-ci est tout simplement débridée, délirante, c'est de la folie » a déclaré Jamie Campbell Bower (Henry Creel / Vecna). Pour sa part, Maya Hawke, qui incarne Robin Buckley, a indiqué que les épisodes de la saison 5 étaient comparables, en gros, « à huit films ». Par le passé, les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, avait révélé que la durée totale devrait être autour des 10 heures. « Nous ne voulons pas que ça dure 13 heures, mais plutôt autour des 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sera plus long que la saison 1 car nous avons tellement de choses à conclure, mais je ne pense pas que ce sera aussi long que la saison 4 ».

Au-delà de ses promesses d'offrir un final explosif, la production a commencé à dévoiler des images de Stranger Things saison 5, dont un cliché qui a rendu hystérique les fans. On y voit l'acteur Gaten Matarazzo, alias Dustin Henderson, arborant un t-shirt Hellfire Club. Un cercle privé pour organiser des parties de Donjons et Dragon, le jeu fétiche des gamins d'Hawkins, créé par Eddie Munson. Le nouveau personnage adoré de la saison 4 de Stranger Things, qui meurt à la fin de celle-ci dans le monde à l'envers. Pour certains, c'est un signe du retour d'Eddie Munson pour conclure la série Netflix.

Est-ce que ce sera le cas ? Son acteur, Joseph Quinn qui s'affiché sur les premières images de Gladiator 2, joue avec les nerfs des fans. Il refuse de confirmer la théorie, mais il ne la dément pas non plus. Et il s'est d'ailleurs montré très taquin au cours d'une interview avec ET Online. « J'ai peut-être ce sentiment aussi [ndlr : qu'il va revenir dans la saison 5 de Stranger Things]. Ou peut-être pas. Je ne sais pas ! Qui sait ? » a dit Joseph Quinn.