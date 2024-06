C'est l'une des séries les plus bankable de Netflix : Stranger Things reviendra prochainement pour une 5e et ultime saison. Créée par les frères Duffer, elle doit son succès à un savant mélange de nostalgie, de culture geek et de péripéties épiques. Or, après les événements explosifs de la dernière saison, la tension est à son comble en attendant le dénouement.

Actuellement en production, la saison 5 de Stranger Things ne devrait pas arriver avant 2025. Mais, les premiers aperçus sont déjà tombés. Chaque image, chaque déclaration sont alors scrutés à la loupe par les fans. Après des événements de plus en plus époustouflants, les attentes pour la fin sont très hautes. Mais, un acteur-phare de la saison 4 s'est récemment exprimé, et ce qu'il dit va vous rendre encore plus impatient.

Stranger Things prépare une conclusion hors-norme

Reçu pour le podcast I've Never Said This Before ce mardi 18 juin, l'acteur Jamie Campbell Bower s'est montré très enthousiaste pour la saison à venir. Celui qui incarne l'inquiétant Henry Creel a marqué la saison 4 d'une empreinte indélébile. Sa performance restera à coup sûr dans la mémoire des fans. Alors, évidemment, on est pendu à ses lèvres lorsqu'il s'exprime au micro de Tommy DiDario.

Jamie Campbell Bower est Henry Creel dans Stranger Things. © Netflix.

Pour le coup, Campbell Bower nous offre un teasing puissant pour la saison 5 de Stranger Things. L'acteur nous interpelle pour nous préviens que du très lourd est à venir, déclarant : « Si vous pensiez que la saison précédente était folle, celle-ci est tout simplement débridée, délirante, c'est de la folie ».

Lui-même confie ne pas réussir à anticiper ce qu'il va se passer, contrairement à la saison d'avant. Pourtant, il a pu, dit-il, « redécouvrir » son personnage en l'incarnant sur les planches à Londres, dans The First Shadow, la pièce qui fait office de préquel à Stranger Things. Mais, cette fois, le tournage de la saison 5 semble avoir été pensée de sorte à surprendre constamment, même au sein de l'équipe. Voilà qui devrait réserver du grand spectacle sur nos écrans.