On arrive déjà lentement, mais sûrement, à la fin du mois de juillet et Netflix continue de garnir son catalogue au même titre que Prime Video, Max ou encore Disney+. Cette semaine sur la plateforme au N rouge, quelques films dont un très gros blockbuster de l’univers DC mais aussi et surtout des séries. Un peu de comédie, une émission qui sent bon l’adolescence des années 2000 et la fin d’une des séries les plus appréciées de Netflix.

Du beau monde donc.

Tous les films Netflix de la semaine du 22 au 28 juillet 2024

Si l’on n’a certainement pas de longs-métrages du calibre de Titanic sorti plus tôt ce mois-ci, plusieurs films débarquent quand même sur Netflix cette semaine. On a de la comédie française avec Effacer l’Historique, qui traite avec humour du cyberharcèlement notamment. Les amateurs de films inspirés de faits réels historiques auront également de quoi faire avec House of GA’A, qui revient sur d’importants événements ayant marqué l’Empire Oyo, un puissant royaume africain de l’époque.

Enfin, un blockbuster XXL débarque, The Suicide Squad avec John Cena, Margot Robbie ou encore Idris Elba. La vraie fausse suite qui fait également office de reboot (en quelque sorte) arrive sur Netflix avec ses anti-héros ultra violents. Et ce, même si désormais les films DC ont une maison maintenant avec Max, un sérieux concurrent parmi les géants de la SVOD.

24/07 Effacer l’Historique - comédie française avec Blanche Gardin.

26/07 Wonderland - drama coréen. House of GA’A - film violent et historique sur le puissant empire africain Oyo. Non Négociable - comédie dramatique mexicaine.

28/07 The Suicide Squad - la suite/reboot de James Gunn avec Margot Robbie ou encore Idris Elba et John Cena.



Toutes les séries de la semaine du 22 au 28 juillet 2024

Cette semaine, côté séries et autres émissions épisodiques, il y en aura ici aussi pour tous les goûts ou presque. De l’humour avec Le Décameron, une série drôle avec Tanya Reynolds (Lily dans Sex Education) qui vous fera bien rire, malgré son contexte initial. La série nous embarque dans l’Italie des années 1300 alors que la peste noire fait des ravages. Des nobles et des paysans trouvent refuge dans une énorme villa et la cohabitation ne se fait pas sans rebondissements.

Les ados des années 2000 devraient aussi être assez intéressés par une nouvelle émission épisodique, Ressuscite Ma Caisse, qui n’est rien de plus qu’un Pimp My Ride remis au goût du jour. Ce sont d’ailleurs les mêmes producteurs qui sont derrière ce nouveau rendez-vous. Comme l’original de MTV, il est ici question de tuning. À chaque épisode, une équipe de pros retape une voiture dans un état déplorable pour en faire un bolide qui colle parfaitement à la personnalité de son propriétaire, quelques folies en plus.

Enfin, cette semaine marquera surtout la fin d’une des meilleures séries de Netflix. Après Cobra Kai et Sweet Home, c’est au tour d’Elite de faire ses valises. La saison 8 de la célèbre et sexy série espagnole sera la dernière. Une série phénomène qui avait fait couler énormément d’encre lors de sa sortie, et où chaque saison était fermement attendue par une armée de fans. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Rendez-vous le 26 juillet pour voir comment tout ça va se conclure.

24/07 Ressucite ma caisse ! - emission de tuning façon Pimp my Ride, les ex ados biberonnés à MTV vont adorer. Dirty Pop - L’Imprésario d’un escroc - serie docu sur Lou PErlamn, l’un des plus grands nom de la musique des années 90 et aussi l’un des plus escroc de l’histoire.

25/07 Le Decameron - série historique et surtout humoristique avec Tanya Reynolds (Lily dans Sex Education). Kleo - saison 2 - le retour de Jella Haase dans la peau d’une exe-tueuse de la Stasi aux méthodes expéditives. Les Escrocs de Tokyo

26/07 Elite - saison 8 - l'ultime saison pour cette série sexy extrêmement appréciée.



Source : Netflix