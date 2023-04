On entre dans la dernière ligne droite du mois avec LA grosse sortie jeux vidéo d'avril 2023, le très attendu Star Wars Jedi Survivor de Respawn Entertainment. Une suite qui s'annonce plus spectaculaire que son prédécesseur à tous les niveaux.

Le pouvoir de la connexion Internet dans Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Jedi Survivor sera disponible ce vendredi 28 avril 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et si vous avez raté des infos, notre ami Camille vous a préparé un article « Tout savoir sur Fallen Order 2 avant la sortie ». Mais depuis ce week-end, une information fait le tour du Web et va décevoir les amoureux du physique. Et surtout celles et ceux qui ont une connexion Internet à la peine.

Mighty Ape, le plus gros revendeur de Nouvelle-Zélande, a reçu ses palettes de Star Wars Jedi Survivor sur consoles et a publié une photo pour en informer ses clients. Un cliché qui permet d'observer la jaquette qui révèle un détail très important. En bas à gauche, on peut lire « download required » ou « téléchargement obligatoire ». Cela signifie que même si vous vous procurez le jeu en version boîte, vous devrez télécharger des fichiers absents du disque blu-ray. Ce n'est pas encore clair, mais vu la taille de Jedi Survivor, ça pourrait être énorme.

Via Reddit / VGC.

Le titre pèse en effet près de 150Go sur PS5 et Xbox Series X, mais la capacité du blu-ray utilisé par les consoles de nouvelle génération est limitée à 100Go. Étant donné que Star Wars Jedi Survivor ne comporte qu'un disque, le téléchargement pourrait donc être au minimum de 50Go sur ces machines. Et c'est l'estimation la plus optimiste. À sa sortie, Call of Duty Modern Warfare 2 avait battu des records puisqu'il était impossible d'y jouer sans connexion Internet et pour cause. Sur le blu-ray, il n'y avait que des fichiers d'un poids total de 72,23Mb tandis que le jeu complet faisait environ 100Go. En résumé, hormis pour l'objet, la version physique était totalement inutile. À voir si Star Wars Jedi Survivoir ira aussi loin...

Une suite qui veut tout casser

Avec Star Wars Jedi Survivor, Respawn Entertainment veut pousser tous les curseurs en offrant des combats plus épiques, un scénario qui fera honneur à la franchise de Lucasfilm, un monde encore plus vaste et explorable en long, en large et en travers via des montures, et également une customisation ultra poussée des sabres laser. Et ce ne sont évidemment que quelques exemples des améliorations promises par cette suite.

Si les retours et les ventes sont au rendez-vous, un Star Wars Jedi Fallen Order 3 devrait sortir dans les prochaines années. Au détour d'une interview, le réalisateur Stig Asmussen a confié qu'il voyait cela comme une trilogie.

J'ai toujours voulu voir cela comme une trilogie. Comment pouvons-nous emmener Cal et les autres personnages dans de nouveaux lieux, au-delà de ce que nous avons fait avec le premier jeu ? Nous avions une idée assez précise de la période à laquelle nous voulions que Survivor se déroule, des enjeux, du ton, de ce à quoi Cal allait être confronté et de la manière dont le reste de l'équipage allait s'intégrer à cet ensemble. Et nous avons aussi des idées sur ce que nous pourrions faire après Star Wars Jedi Survivor. Via Gameblog.

L'avenir de la licence Star Wars s'écrira aussi, et sans surprise, avec des films et séries inédites comme Ashoka et trois nouveaux longs-métrages dont certains qui divisent déjà.