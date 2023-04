Star Wars Jedi Survivor est l’une des grosses sorties de ce mois d’avril 2023, notamment aux côtés de Dead Island 2 (que l’on attendait plus). Cal ressortira les sabres laser pour une nouvelle aventure XXL qui s’annonce titanesque sur tous les plans, littéralement.

Respawn nous vend du rêve depuis un moment en nous parlant de monde ouvert, d’exploration à gogo, de nouveautés en pagaille et de graphismes à couper le souffle. Et si l’on en croit les configurations requises partagées par le studio, Star Wars Jedi Survivor va effectivement faire très mal à vos PC.

Faites de la place, Star Wars Jedi Survivor débarque

En réalité, ce sont surtout les SSD et autres disques durs qui vont devoir encaisser. Puisque finalement les configs demandées pour faire tourner la bête sont étonnamment moyennes comparées à la concurrence qui n’hésite plus à faire appel à des RTX 3090 Ti (et équivalent AMD) ou supérieures. En revanche, Jedi Survivor est visiblement livré avec la galaxie toute entière puisque le jeu requiert la bagatelle de 150 Go d’espace disque. Et là par contre, ça fait de lui l’un des jeux les plus gourmands du moment, non loin derrière certains ténors comme Call of Duty Modern Warfare 2 par exemple.

Configurations PC recommandées pour Jedi Survivor

Minimum Système d'exploitation : Windows 10 64-bit Processeur : 4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Mémoire vive : 8 Go deRAM Carte graphique : 8Go VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX : Version 12 Espace disque : 155 Go



Recommandée : Système d'exploitation : Windows 10 64-bit Processeur : 4 core / 8 threads | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X Mémoire vive : 16 Go de RAM Graphiques : 8Go VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT DirectX : Version 12 Espace disque : 155 GB d'espace disque disponible

:

La franchise sous le feu des projecteurs

Si Star Wars Jedi Survivor signera une nouvelle entrée importante pour la franchise sur PS5, Xbox Series et PC, la licence à quant à elle le vent en poupe. Il y a peu un grand événement Star Wars à révéler tout un tas de projets de films (et autres) concernant la plus célèbre saga de science-fiction. Trois nouveaux films principaux ont notamment été annoncés, et divisent d'ores et déjà les fans avant même leur sortie. Des séries à destination de Disney + sont également datées, dont la très attendue Ahsoka portée par Rosario Dawson. Plus que jamais l'univers de George Lucas s'étend bien au-delà de la galaxie et la grande majorité des fans semble conquise.