Squid Game est une série Netflix encore tout récente, mais c'est l'un des plus gros succès de la plateforme, surtout dans les shows télévisés non-anglophones. Il n'en fallait pas plus à la firme au N rouge pour commander plusieurs projets autour de cette création sud-coréenne d'Hwang Dong-hyeok, dont une émission de téléréalité « Le Défi » qui a cartonné. Alors même qu'une polémique inquiétante a éclaté vis-à-vis des conditions de tournage jugées très dangereuses par plusieurs participants. Une nouvelle série, qui pourrait être diffusée d'ici un à deux ans, se confirme aussi et ça va diviser.

Une nouvelle série Squid Game pour Netflix ? Oui mais...

Netflix veut exploiter au maximum son phénomène y compris avec le jeu vidéo Squid Game Déchaînés, et évidemment, la saison 2 de la série. Mais voilà, depuis plusieurs mois maintenant, on entend que la firme au N rouge aurait déjà validé l'idée d'un remake US par David Fincher. L'un des plus grands réalisateurs, encore en activité, connu pour Fight Club, Seven, The Social Network ou encore The Killer sorti en exclusivité sur Netflix. Est-ce vrai ou une rumeur totalement infondée ? D'après le très sérieux Deadline, une version américaine de Squid Game est bien en développement avec David Fincher aux commandes.

« Fincher avait déjà été associé à la réalisation d'un projet dans l'univers de Squid Game, y compris un potentiel film en anglais. Ces dernières semaines, on a appris qu'il s'agissait d'une série et non d'un film » déclare le webzine. Un remake US, qui plus est aussi tôt, va à n'en pas douter diviser. On voit déjà fleurir les commentaires sur l'absence d'originalité à Hollywood, et ce n'est malheureusement pas faux. Pour l'heure, il n'y a pas plus d'information et sans surprise, Netflix s'est refusé à tout commentaire.

Selon les bruits de couloir, cette nouvelle série Squid Game, qui est simplement une relecture US donc, serait écrite par Denis Kelly, l'auteur d'Utopia. Il n'y a pas non plus de date de sortie, mais le lancement pourrait avoir lieu en 2025 ou 2026, étant donné que David Fincher serait au travail dessus l'année prochaine. Quant à la saison 2, elle arrive très prochainement, dès le 26 décembre 2024 sur Netflix.

Source : Deadline.