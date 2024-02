Squid Game a visiblement une grosse surprise en réserve pour les fans, et elle ne concerne pas la saison 2. Une chose est sûre, on n'aurait probablement jamais parié sur ça.

Squid Game, c'est l'un des plus gros hits de Netflix. Avec un concept simple, mais efficace, la série est parvenue à attirer des millions de spectateurs. Ces derniers ont pu assister à une fin de saison 2 qui laissait clairement présager une suite. Elle est prévue pour 2024, et on a même eu droit à un premier teaser. Pourtant, alors qu'on attend avec impatience la suite, on nous a rapporté une information de la plus haute importance. Elle a provoqué la surprise générale, et on comprend bien pourquoi.

Un remake de Squid Game serait en préparation

Cette nouvelle nous vient directement du site Première qui a fait une déclaration assez étonnante : « David Fincher est discrètement en train de travailler sur Squid Game », nous explique le reporter Jeff Sneider. Visiblement, Netflix souhaite mettre sur pied une version américaine de la série, avec le réalisateur légendaire aux commandes. Ce dernier aurait carrément fini par accepter. Alors oui, un remake d'un show qui n'a même pas trois ans d'existence, ça peut paraître un peu étrange. Malheureusement, c'est loin d'être impossible, surtout quand on voit le succès de la saison 1.

En vérité, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette rumeur. Elle avait déjà pointé le bout de son nez en octobre 2023. Production Weekly nous parlait alors d'un « remake américain de Squid Game ». Le nom de David Fincher était également évoqué, ce qui renforce les propos du journaliste. Après, rien ne dit qu'il sera forcément derrière la caméra. Il pourrait être producteur, par exemple. En soi, tout est possible, puisqu'il n'y a eu aucune confirmation officielle. Ceci dit, ça soulève beaucoup de questions, à commencer par l'utilité d'un tel projet.

D'ailleurs, certaines personnes ne croient pas en l'implication de David Fincher sur cette nouvelle version de Squid Game. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il a déjà collaboré avec Netflix sur divers programmes. On retrouve notamment les séries House of Cards ou Mindhunter, mais aussi ses deux derniers films, Mank et The Killer. Quant au remake en lui-même, sachez que La Casa de Papel a déjà eu droit à ce traitement avec son équivalent coréen, Money Heist : Korea.