C’était l’un des cartons surprise de Netflix. Squid Game a été un véritable raz-de-marée à sa sortie en 2021. Depuis, le géant de la SVOD a entrepris de décliner sa nouvelle série emblématique en plusieurs autres projets : une émission de télé-réalité et un remake américain. Ce que les spectateurs conquis attendent en revanche, c’est bien la saison 2, toujours prévue pour ce 26 décembre 2024. Justement, Netflix vient d’en dévoiler un aperçu très bref, mais qui ne manque pas de faire grimper l’impatience des fans.

Nouveau teaser pour la saison 2 de Squid Game

L’effet de surprise passé, Netflix parviendra-t-il à reconduire le succès qu’a été la première saison ? Ca semble bien parti pour lorsque l’on voit les réactions enthousiasmées des fans suite à la diffusion d’un bref extrait. On ne voit pas grand-chose, si ce n’est Seong Gi-hun dans sa tenue. Le grand vainqueur de la première saison de Squid Game retrouvera son numéro : le 456. On y voit également la silhouette de quelques-uns des nouveaux participants et le chiffre qui leur a été affublé. Pour du concret, il faudra patienter jusqu’aux Netflix Geeked.

La plateforme reconduira en effet son événement annuel, toujours riche en révélations, le 16 septembre prochain. La saison 2 de Squid Game sera l’une des têtes d’affiche du programme. On peut s’attendre à une première bande-annonce, la révélation des autres participants et quelques informations croustillantes. Les fans ont en tout cas hâte de découvrir la suite et n’hésitez pas à faire savoir leur impatience sous ce nouveau teaser. Même si cette saison 2 finit malencontreusement par ne pas être à la hauteur des attentes, c’est déjà un carton assuré vu l’enthousiasme des abonnés. Netflix y croit dur comme en fer et a déjà commandé une troisième saison de Squid Game prévue pour le courant 2025.

Source : Netflix