Une nouvelle série vient de sortir sur Netflix, et elle était très attendue. Malheureusement, elle fait déjà la polémique, et c'est pour des raisons qui semblent graves.

En 2021, une série venue de Corée du Sud a enflammé Netflix. Elle s'appelle Squid Game, et elle a marqué la plateforme de SVOD d'une façon bien singulière. Le principe est simple, des gens doivent participer à des jeux meurtriers pour empocher un pactole et recouvrir leur dette. La saison 1 a cartonné, et la suite est attendue de pied ferme. Et d'une certaine manière, elle vient tout juste de faire son entrée dans le catalogue du géant américain. Mais pas comme on pourrait le penser, et en plus, elle fait actuellement la polémique.

Un jeu dangereux sur Netflix, littéralement

Pour les retardataires, Squid Game s'est récemment exporté au format téléréalité. Tous les codes de la série sont repris, y compris les jeux morbides, sauf que cette fois, on ne meurt pas vraiment. Squid Game : Le Defi propose donc à des participants de prendre part à ces terribles défis, avec à la clé le gros lot : un cash prize de 4,56 millions de dollars. Vous avez envie de voir comment ils se débrouillent ? Eh bien, bonne nouvelle, c'est disponible sur Netflix depuis le 22 novembre dernier, et c'est découpé en trois parties. La deuxième sortira le 29, et la troisième le 6 décembre 2023.

Dans ce concours télévisé, 456 joueurs bien réels participent à une compétition dans l'espoir de gagner 4,56 millions de dollars, un prix qui peut changer une vie. Au fil des défis inspirés par la série originale (et de quelques surprises), les stratégies, les alliances et le caractère de chaque participant seront mis à rude épreuve au fur et à mesure que les concurrents seront éliminés.

Seulement voilà, il semble y avoir eu un gros problème lors du tournage. Certains joueurs ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis des conditions de tournage. Ils auraient notamment souffert d'hypothermie et de lésions nerveuses lors du jeu baptisé « Red Light, Green Light » ou « 1,2,3 Soleil ». Ce n'est pas encore confirmé, et il faut prendre ça avec des pincettes, mais si ça s'avère, c'est du sérieux. D'ailleurs, les participants concernés auraient pris la décision de poursuivre Netflix en justice pour les dommages causés sur Squid Game : Le Defi. On attend encore d'en savoir plus, mais ça sent le roussi pour la plateforme.

Où en est la saison 2 ?

Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle de la saison 2. De ce qu'on a pu comprendre, elle serait entrée en tournage cette année. Les fans espèrent la voir arriver en 2024, et c'est plutôt probable, même si ce n'est que de la spéculation. En tout cas, son premier trailer est attendu au tournant, et ça se comprend. La saison 1 a littéralement fait parler d'elle dans le monde entier. Elle a propulsé la Corée du sud sur le devant de la scène Netflix. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été le cas avant, mais Squid Game est un véritable incontournable comme on en a rarement vu sur la plateforme.