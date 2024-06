Squid Game saison 2 sera disponible sur Netflix à partir du mois de décembre 2024. C'est du moins ce qu'avait affirmé sans sourciller Lee Jung-Jae, l'acteur principal qui incarne le personnage de Seong Gi-hun. « Ce sera disponible en décembre » avait-il déclaré à Business Insider. De son côté, la firme au N rouge s'était contenté d'un vague « second semestre 2024 ». On attendra la confirmation officielle dans les prochains mois, mais un autre projet assez spécial refait parler de lui. Vous allez peut-être revoir la saison 1 sous un autre angle...

Une nouvelle version de Squid Game

La saison 2 de Squid Game, c'est pour bientôt, et ça devrait être très mouvementé. Si l'on s'en remet au premier teaser vidéo, la vengeance sera au cœur des nouveaux épisodes. Un élément d'ailleurs confirmé par l'acteur Lee Jung-Jae, qui devrait tout faire pour retrouver l'auteur des jeux mortels et lui faire payer sa funeste invention. Et ce sont malheureusement les seules bribes d'informations partagées, car Netflix n'a pas encore dévoilé le synopsis officiel. En parallèle de ça, il se murmure qu'un remake de Squid Game serait en chantier. Déjà ? Il semblerait bien. D'après les sources du journaliste Jeff Sneider, David Fincher serait attaché au projet. « David Fincher est discrètement en train de travailler sur Squid Game » a t-il indiqué il y a plusieurs mois de cela.

Entre temps, cette rumeur a été démentie par Ted Sarandos, le directeur général de Netflix. « Étant donné que la série originale est toujours en cours, il n'y a aucune raison valable pour que Netflix fasse un remake » (via ScreenRant). Mais selon le site ThePlaylist, Squid Game Remake serait bien une réalité et David Fincher (The Killer, Seven) aurait même recruté Denis Kelly. L'auteur de la série britannique à succès Utopia qui a été encensée par la critique. Cependant, le flou semble régner sur cette relecture américaine du phénomène sud-coréen. Le réalisateur de Seven devrait au moins être le producteur, si ce n'est le réalisateur maintenant qu'il a mis en boîte à la série Chinatown pour Netflix.

Une rumeur crédible ?

Cette énième rumeur autour de Squid Game Remake est-elle plausible ? Comme expliqué par Ted Sarandos, le timing ne joue pas en la faveur de ce bruit de couloir. Mais après tout, Hollywood ne s'est jamais gêné pour commander des versions américaines de films ou séries étrangères sans se préoccuper d'un quelconque délai. Et ce qui peut encore et toujours corroborer cette rumeur, c'est le fait que David Fincher va continuer de collaborer avec la plateforme de SVOD sur des projets encore non annoncés - hormis la série préquelle à Chinatown. Si un remake, aussi tôt dans la vie de la série, se confirme, ça divisera à coup sûr. D'autant que les relectures de ce type ne sont pas toujours bien accueillies par le public. Néanmoins, la participation de Denis Kelly, et de Fincher, sont des arguments de poids sur le papier. À voir donc.