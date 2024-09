La rentrée des sorties jeux vidéo a démarré très fort en septembre, avec plusieurs titres marquants comme Age of Mythology Retold, l'énorme carton Space Marine 2, un rêve devenu réalité sur Nintendo Switch avec Zelda: Echoes of Wisdom, ou encore de superbes pépites telles que Le Vaillant Petit Page ou l'exclusivité PS5 Astro Bot. Il se termine aujourd'hui en beauté pour Microsoft avec Shattered Space, le DLC de Starfield. Le mois d'octobre va être encore plus énorme énorme, si cela est encore possible, pour l'ensemble des plateformes. À tel point qu'il est un peu difficile de s'y retrouver. Voici donc notre récapitulatif des principales sorties jeux vidéo à surveiller.

La frénésie des sorties jeux vidéo 2024 atteint son apogée en octobre

S'agissant des nouvelles sorties jeux vidéo, octobre va régulièrement accueillir plusieurs titres notables. Dans la première dizaine du mois, on peut notamment compter Bob l'Éponge : L'Étoile de Patrick sur toutes les plateformes le 4 octobre. Le 8, Diablo 4 va enfin accueillir Vessel of Hatred, sa première extension proposant notamment une nouvelle région à explorer et une nouvelle classe.

La seconde dizaine du mois va être autrement plus chargée en grosses sorties, avec un 11 octobre proprement explosif. D'un côté Europa, un Zelda-like prometteur attendu sur PC et Switch, et de l'autre Metaphor ReFantazio, le nouveau jeu des esprits géniaux derrière la franchise Persona. Mais le plus gros morceau du jour est incontestablement Dragon Ball Sparking Zero, une sorte de menu Super Saiyan God de la légendaire œuvre de feu Akira Toriyama. Le 15 octobre est également bien fourni, avec simultanément Neva, un titre envoutant succédant au superbe GRIS, et Aeternum, l'extension du MMO d'Amazon New World. Enfin, les 17 et 18 octobre, nous avons respectivement Super Mario Party Jamboree, certainement l'épisode le plus énorme de la licence, et Unknown 9 Awakening, mettant en avant Anya Chalotra, l'interprète de Yennefer dans la série The Witcher de Netflix.

La dernière dizaine d'octobre n'est pour terminer pas en reste côté belles nouvelles sorties vidéoludiques. Le 22 accueillera encore trois nouveaux titres : la prometteuse exclusivité Meta Quest 3 Batman Arkham Shadow, Fae Farm et l'early access de No More Room in Hell 2, développé par le studio derrière les jeux Chivalry. Le 24 sera quant à lui sous le signe de la romance avec Date Everything et Romancing SaGa 2. Le 25, deux mastodontes du jeu vidéo font leur grand retour : Call of Duty Black Ops 6 et Sonic x Shadow Generations. On termine les nouvelles sorties d'octobre 2024 en beauté avec deux titres extrêmement attendus : Life is Strange Double Exposure le 29, et Dragon Age 4: The Veilguard le 31.

Un mois marqué par le retour de grands noms de PlayStation

Outre les nouvelles sorties jeux vidéo d'octobre 2024, ce mois-ci est également placé sous le signe des remasters/remakes du côté de PlayStation. Nous avons en effet le 4 octobre l'arrivée d'Until Dawn remis au goût du jour sur PC et PS5, l'ultra attendu Silent Hill 2 Remake par Bloober Team le 8 octobre, également sur PC et PS5, et enfin le remaster d'Horizon Zero Dawn le 31 octobre, encore sur PS5 et PC.

Tous les jeux vidéo d'octobre 2024

Sword Art Online Fractured Daydream (Switch) - 3 octobre

Until Dawn (PC, PS5) - 4 octobre

The Patrick Star Game (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 4 octobre

Kind Words 2 (PC, Mac) - 7 octobre

Silent Hill 2 (PC, PS5) - 8 octobre

Diablo 4: Vessel of Hatred DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 8 octobre

Sky Oceans: Wings For Hire (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 10 octobre

Dragon Ball: Sparking Zero (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 11 octobre

Europa (PC, Switch) - 11 octobre

Metaphor: ReFantazio (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 11 octobre

Transformers: Galactic Trials (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11 octobre

Starship Troopers: Extermination (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 11 octobre

New World: Aeternum (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 15 octobre

Just Dance VR (Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3) - 15 octobre

Squirrel with a Gun (PS5, Xbox Series X/S) - 15 octobre

Neva (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 15 octobre

Just Dance 2025 Edition (Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 15 octobre

Super Mario Party Jamboree - 17 octobre

A Quiet Place: The Road Ahead (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 17 octobre

Unknown 9: Awakening (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S - 18 octobre

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 18 octobre

Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3) - 22 octobre

No More Room In Hell 2 early access (PC) - 22 octobre

Streets of Rogue 2 early access (PC) - 22 octobre

Wildermyth (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 22 octobre

Lynked: Banner of the Spark early access (PC) - 22 octobre

Fear the Spotlight (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 22 octobre

Wilmot Works it Out (PC) - 23 octobre

Grimguard Tactics (Android, iOS) - 23 octobre

Zero Sievert (PC) - 23 octobre

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PC, Switch, PS4, PS5) - 24 octobre

Flint: Treasure of Oblivion (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 24 octobre

Yakuza Kiwami (Switch) - 24 octobre

Date Everything (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch) - 24 octobre

Les Schtroumpfs - Rêves (PC, Switch, PS4, PS5) - 24 octobre

Call of Duty: Black Ops 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)- 25 octobre

Sonic X Shadow Generations (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25 octobre

Ys X: Nordics (PC, PS4, PS5, Switch) - 25 octobre

Life is Strange: Double Exposure (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 29 octobre

Monumnet Valley 2 (Netflix) - 29 octobre

Pokemon Trading Card Game Pocket (iOS, Android) - 30 octobre

Shadows of the Damned: Hella Remastered (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 31 octobre

Dragon Age 4: The Veilguard (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 31 octobre

Redacted (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 31 octobre

Horizon Zero Dawn Remaster (PC, PS5) - 31 octobre

