Chaque mois, Sony offre trois nouveaux jeux à l’ensemble des abonnés du PS Plus. Un trio qui est gardé aussi longtemps que l’abonnement perdure du moment qu’ils ont été ajoutés dans la bibliothèque avant la fin du temps imparti. À partir de ce mardi 6 août aux alentours de 11h (heure française), les membres de toutes les formules pourront donc récupérer et découvrir trois nouvelles productions et pas des moindres. Sony ensoleillera encore un peu plus leur été avec une très belle sélection composée de LEGO Star Wars La Saga Skywalker, l’excellent metroidvania Ender Lilies et Five Nights at Freddy’s Security Breach. Mais comme chaque mois, avant que les nouveautés ne soient disponibles, il faut d'abord des départs. Voici pour rappel les trois jeux qui sont sur le point de redevenir payants.

C'est bientôt fini pour les jeux PS Plus de juillet 2024

Les jeux gratuits du PlayStation Plus de juillet 2024 sont encore disponibles, mais plus pour très longtemps. On connaît la danse par cœur à force. Quand un nouveau trio approche, le précédent s’apprête à tirer sa révérence. C’est donc le moment ou jamais d’aller récupérer Borderlands 3, Among Us et NHL 24 avant qu’ils ne redeviennent définitivement payants. On rappelle si besoin est que la manipulation ne prend au mieux que quelques minutes. Il vous suffit d’aller sur l’application mobile, le site internet ou encore plus simplement sur votre console pour aller réclamer vos jeux gratuits du PS Plus. Vous n’avez alors qu’à cliquer sur le bouton adéquat pour valider votre « achat » et loger vos cadeaux dans votre bibliothèque. Ils y resteront alors aussi longtemps que votre abonnement est actif. Vous avez donc jusqu'au mardi 6 août avant 11h pour récupérer votre trois jeux gratuits du mois.

Among Us, le petit jeu incontournable

Parfait pour des soirées entre potes ou briser des amitiés, Among Us s’est imposé ces dernières années comme un incontournable. Un titre qui a su marquer sa génération, qui a inspiré moult jeux et qui aura même le droit à sa propre série d’animation prochainement. L’objectif est simple : découvrir qui est le ou les imposteurs tout en accomplissant une succession de tâches pour assurer leur survie. Un petit immanquable, et grâce au PS Plus vous pouvez encore économiser quelques euros en le récupérant.

Borderlands 3, le roi du shooter encore gratuit avec le PS Plus

C’est l’autre immanquable du trio. Fun en solo comme en multi (jusqu'à 4 joueurs), Borderlands 3 est le patron des shooter-looters. Un FPS coopératif complètement barré, bien rythmé et toujours aussi addictif. Cette fois les chasseurs de l’arche auront affaire à deux mégalos pour le prix d’un : des jumeaux influenceurs totalement cinglés.

NHL 24, le jeu le plus rafraichissant du mois

Quoi de mieux pour se rafraîchir que la glace ? Pas question de manger un bon dessert, mais plutôt de patiner. La licence NHL met à l’honneur une discipline peu connue en France : le hockey sur glace. Le dernier épisode est encore disponible gratuitement avec le PS Plus, et comprend toute une flopée de nouveautés qui devraient plaire aux amateurs du genre.

Source : PlayStation