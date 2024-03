La série Among Us (oui, il y a bien une série sur ça en chantier) va s'offrir les services d'un casting 5 étoiles. Et là, ce n'est pas une exagération.

Parfois, certains jeux vidéo se prêtent parfaitement à l'exercice de l'adaptation en film ou série. Pendant de nombreuses années, ça n'a pas toujours été une réussite. Heureusement, le blason est en train d'être redoré via de gros succès comme The Last of Us ou Arcane pour League of Legends. Par contre, il arrive parfois qu'un projet soit annoncé à la surprise générale. C'est le cas de la série Among Us, qui a récemment refait surface. Pour être plus précis, on en sait plus sur son casting, et ça ne rigole pas. Mais alors, clairement pas.

La série TV Among Us ne va pas faire les choses à moitié

Un petit rappel s'impose pour les retardataires. Oui, une série Among Us est bel et bien dans les tuyaux. Elle est portée par une branche de CBS Studios, Eye Animation Productions, et Titmouse. Ce dernier est plus connu pour son travail sur Big Mouth, dont vous avez sûrement entendu parler. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas grand-chose sur cette série TV animée. On a cru comprendre que la production avait commencé il y a quelques mois, mais c'est à peu près toutes les informations qu'on possède. Ceci dit, une partie de son casting a été dévoilée au grand jour, et c'est croustillant.

C'est un article publié par The Hollywood Reporter qui a mis le feu aux poudres. On nous informe que plusieurs personnalités ont été choisies pour des rôles dans l'adaptation d'Among Us. On retrouve Randall Park, qui donnera sa voix à Red, ou encore Yvette Nicole Brown qui s'occupera d'Orange. En outre, on relève également la présence d'Ashley Johnson pour le personnage de Purple. Vous la connaissez probablement pour son rôle d'Ellie dans les jeux The Last of Us. On ne parle pas de n'importe qui, et ça va faire plaisir de la voir ici.

Le dernier acteur, ce n'est autre qu'Elijah Wood qui doublera Green. On a affaire à l'homme qui a prêté ses traits à Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. C'est sans aucun doute un ajout de taille au casting de la série Among Us. Tout ça, ça donne l'eau à la bouche. Il ne reste maintenant plus qu'une question en suspens : qui est l'Imposteur ? On a hâte de le découvrir. En tout cas, le résultat devrait être intrigant. On attend une première bande-annonce pour en avoir le cœur net.