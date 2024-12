Les jeux du PS Plus de décembre 2024 sont maintenant disponibles et ils sont tous très très bons dans leurs domaines respectifs. La coopération est à l’honneur ce mois-ci.

Aujourd’hui est un grand jour pour PlayStation. Il y a 30 ans, la marque faisait son arrivée sur le marché des consoles avec l’histoire qu’on lui connaît désormais. Si les espoirs d’une conférence pour célébrer ça en grande pompe s’amenuisent au fil des heures, le géant japonais a déjà prévu de fêter ça comme il se doit. Vidéo émouvante, cadeaux, événements mondiaux, concerts… PlayStation marquera le coup à sa façon. Les membres du PS Plus Premium pourront quant à eux redécouvrir trois grands classiques dès la semaine prochaine. Pour le reste des joueurs, rien ne change. Le calendrier reste le même, et tous les abonnés du PS Plus peuvent désormais récupérer leur trio de jeux « gratuits » mensuel dès maintenant.

Les jeux PS Plus de décembre 2024 disponibles

L’année avait commencé sur une excellente note pour les membres du PlayStation Plus. Avec le trio A Plague Tale Requiem, Nobody Saves the World et Evil West, Sony avait sorti le grand jeu pour le début de 2024. L’année va se conclure en beauté pour les adhérents au service. L’ensemble des abonnés peuvent en outre dès à présent récupérer le GOTY de 2021, un très bon Pokémon-like et un excellent jeu tactique dans un univers adoré par les amateurs d’horreur et de science-fiction. Voici sans plus attendre une petite présentation des trois derniers jeux gratuits du PS Plus de cette année. On rappelle que vous avez jusqu'au 7 janvier 2025 pour les ajouter à votre bibliothèque.

It Takes Two, l'incontournable du PS Plus de décembre

Phénomène de 2021, It Takes Two a raflé le prix convoité du GOTY de la même année. Josef Fares signait en effet son meilleur jeu à son jour et créait par la même occasion la meilleure expérience coopérative de ces dernières années. Ce premier jeu gratuit du PS Plus se jouera uniquement en duo, en local comme en ligne, sachant que vous pourrez inviter un ami à vous rejoindre gratuitement avec le Pass ami. Vous devrez alors collaborer pour relever une pléthore de défis ingénieux qui permettront au couple en crise que vous incarnez d’échapper au monde fantastique dans lequel ils sont piégés. Un véritable immanquable.

Aliens Dark Descent

On enchaîne avec un excellent jeu en son genre, qui prend cette fois place dans un univers bien connu : celui d’Alien. Un titre orienté stratégie dans lequel vous prenez part à des combats tactiques en temps réel avec un seul objectif : garder votre escouade en vie. Parce que si les emblématiques Xénomorphes ne vous donnaient pas assez de fil à retordre, chaque mort est permanente.

Temtem, le Pokémon-like

Qu’on soit sensible aux genres proposés ou non, c’est un sans faute pour ce PS Plus de décembre 2024. On termine encore une fois avec un titre particulièrement apprécié des joueurs. Il faudra aimer les Pokémon-like pour apprécier Temtem, qui s’appuie sur une proposition franchement réussie. Le jeu vous invite donc à dresser tout un tas de monstres que vous rencontrerez lors de vos pérégrinations sur six îles différentes. Là où il se distingue grandement des jeux de Nintendo, c’est par sa forte composante MMO, qui lui apporte une véritable dimension coopérative. Vous pouvez donc prendre part à n’importe quel combat avec un ami, faire des échanges et bien sûr affronter vos camarades.

