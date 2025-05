Sortez votre agenda ! La saison 2 de la série Netflix One Piece a une belle surprise pour les fans. Non seulement ça approche à grands pas mais le public devrait enfin découvrir ce qu'il attendait.

One Piece a enfin fait son grand retour sous forme animée pour le plus grand plaisir des fans. Luffy, Zoro, Nami, Usopp et tout le reste de la bande poursuivent l'arc Egghead sur les plateformes comme Crunchyroll et Netflix. Cependant, cette dernière a bien plus à proposer autour de l'œuvre d'Eiichiro Oda, comme sa série live-action avec Iñaki Godoy dans le rôle-titre de l'homme-élastique. La saison 1 avait cartonné, mais la suivante se fait attendre. Toutefois, la patience des fans devrait très bientôt être récompensée.

La saison 2 de One Piece enfin prête à se montrer

Cela fait déjà deux ans que la série live-action One Piece a agréablement surpris le public sur Netflix. Malgré les appréhension, le résultat a même su conquérir le cœur des fans originaux tout en parvenant à ouvrir l'univers aux néophytes. En découle un carton monumental et une critique plus que favorable dans l'ensemble.

Alors, après avoir bouclé la saga East Blue, Netflix se prépare à prendre la direction de l'île d'Alabasta. La saison 2 de One Piece se concentrera ainsi sur l'arc Baroque Works, a priori jusqu'à l'île de Drum. De premières images des coulisses ont déjà leaké, tandis que le casting s'est largement précisé ces derniers mois. Maintenant, ce que les fans attendent, c'est un aperçu concret.

Ça tombe bien, car l'attente touchera bientôt à sa fin ! Netflix prépare une nouvelle présentation « Tudum », son rendez-vous phare pour donner des nouvelles de ses créations. Nous nous étions étonnés de ne pas voir One Piece apparaître lors du dernier événement de la sorte. Cependant, ce sera différent pour le prochain ! L'adaptation de l'œuvre d'Oda présentera officiellement sa saison 2 dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 (vers 2 heures du matin).

Pour l'occasion, il semblerait qu'un dernier personnage important soit prêt à enfin se dévoiler à nous. Un post des comptes Netflix sur X (anciennement Twitter) montre Iñaki Godoy portant un chapeau de grande taille, orné d'une croix blanche. Vous l'aurez compris : le prochain Tudum devrait être le grand moment de Tony Tony Chopper ! Voilà une grosse surprise pour les fans qui vont enfin découvrir le jeune cerf.