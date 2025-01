Netflix accueille une fois de plus une belle nouveauté dans son catalogue. Il s'agit d'une adaptation d'une licence qui fonctionne du feu de dieu et que les fans attendaient de pied ferme.

L'année commence fort sur Netflix. La plateforme de SVOD a dévoilé son line-up pour 2025 et il y a de beaux programmes en perspective. Qui plus est, elle continue de réussir à se positionner sur des nouveautés très prometteuses ! C'est encore le cas avec une nouvelle série adaptée d'une œuvre qui cartonne sur papier. C'est d'ores et déjà disponible.

Une licence qui cartonne enfin sur Netflix

Netflix nous régale dès le mois de janvier ! Parmi les nouveautés de la semaine, on peut compter sur un anime que beaucoup attendaient : Sakamoto Days. Le manga qui cartonne au Japon et en France a enfin droit à une adaptation, et c'est Néné qui en a l'exclusivité.

La saison 1 démarre donc ce samedi 11 janvier 2025 ! Cependant, tous les épisodes ne seront pas disponibles d'un coup. Après les 11 premiers épisodes, vous devrez patienter jusqu'au mois de juillet prochain pour découvrir la deuxième partie, toujours sur Netflix.

C'est quoi Sakamoto Days ?

Entre humour et action, Sakamoto Days est à l'origine un manga de Yuto Suzuki inspiré par les films d'assassins. On y suit les péripéties de Taro Sakamoto, un ancien tueur à gage qui s'est rangé… du moins, jusqu'à ce que son passé ne le rattrape ! Il va alors tout faire pour protéger sa famille. La série Netflix promet ainsi un tas d'événements loufoques mettant en scène ce personnage qui a bien changé depuis les plus heures de sa jeunesse.

Le projet d'adaptation a été confié au studio TMS Entertainment, qui réalise également Dr Stone, dont la saison 4 vient de débuter sur Crunchyroll. Il sera aussi en charge de transformer la célèbre licence Shenmue en anime. On est donc face à une équipe qui a largement fait ses preuves en presque 80 ans d'existence. Preuve en est encore Sakamoto Days, disponible sur Netflix.