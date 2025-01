Netflix charge un max son catalogue avec pas mal de nouveautés cette semaine, mais surtout une tonne de séries. On note là aussi de nouvelles arrivées, mais également le retour de séries appréciées.

2025 est lancée et Netflix charge déjà son catalogue avec une tonne de séries, des nouveautés ou simplement de nouvelles saisons. Comme pour Prime Video, Disney + ou encore Max, le géant de la SVOD capitalise également sur une poignée de films. Parmi eux, on peut noter l'arrivée de la suite d’un très grand classique du cinéma horrifique qui a grandement divisé à sa sortie.

Tous les films Netflix de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Nouveauté bien de chez nous, Ad Vitam est un thriller d’action porté par le charismatique Guillaume Canet. Il incarne un certain Franck qui tente de retrouver sa femme. Cette dernière a été kidnappée par un groupe d’hommes armés. Un film sombre et bourré d’action. Seconde grosse sortie de la semaine sur Netflix, la suite d’un film archi culte du cinéma d’horreur : l’Exorciste Devotion. Bien des années après les événements de ce grand classique, une nouvelle affaire de possession éclate, et des anciens visages sont appelés à l’aide, ayant eux-mêmes déjà affrontés le mal en personne. Une suite très attendue, mais qui n’a pas du tout fait l’unanimité. Aussi incroyable que cela puisse être, la franchise reviendra prochainement au cinéma.

10/01 Ad Vitam Champions

11/01 L'Exorciste : Dévotion



Toutes les séries de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Enfin, du côté des séries, il y aura l'embarras du choix. Quelques nouveautés comme Subteran, un thriller extrêmement sombre qui nous emmènera dans les rues du crime de Bucarest, ou encore Asura, un drame japonais. Cette semaine ce sera également l'arrivée sur Netflix de la première saison de l'anime Sakamoto days, extrêmement attendu par les fans. D'ailleurs, les fans d'autres séries seront heureux de retrouver de nouvelles saisons pour leurs programmes favoris. My Happy Mariage rempile ainsi pour une saison 2, tout comme la série docu I Am a Killer qui revient pour une sixième partie. De même pour Machos Afla qui revient avec une saison 3 prometteuse.