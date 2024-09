Warner Bros va t-il reproduire le succès de Barbie avec Minecraft: Le Film ? Nul ne sait mais le potentiel est clairement là. Qu'on soit totalement hermétique à la proposition de Mojang ou qu'on l'adore, on parle tout de même d'une communauté qui revendique plus de 170 millions de joueurs mensuels. L'effet même de curiosité pourrait donc pousser un nombre gigantesque de fans dans les salles obscures. Après des leaks du tournage et des informations, le film se montre enfin et c'est complètement absurde.

Le film Minecraft se dévoile avec son premier teaser trailer

Personne ne l'avait forcément demandé, mais il y aura bien un long-métrage live-action Minecraft qui mélangera des prises de vues réelles et de la CGI pour les personnages de la licence. Dans la lignée de ce qui s'est fait avec Pokémon Détective Pikachu ou Sonic le film. Et pour incarner les protagonistes du monde réel, on retrouvera des acteurs bien connus avec Jason Momoa (Aquaman), Jack Black (Super Mario Bros. le film), Emma Myers (Mercredi) ou encore Danielle Brooks (La Couleur Pourpre), Sebastian Eugene Hansen (La voie de la justice, Histoire de Lisey) et l'actrice Jennifer Coolidge (de la série Max The White Lotus). Voici le synopsis :

« Bienvenue dans l’univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie ! Alors que quatre outsiders – Garrett Garrison, dit « l’éboueur » (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks) – se débattent dans leurs problèmes quotidiens, ils franchissent brusquement un mystérieux portail et sont projetés dans l’Overworld – un étrange monde cubique qui se nourrit de l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête féerique aux côtés de Steve, expert fabricateur (Jack Black). Cette aventure les poussera à se montrer audacieux et à faire appel à leurs qualités singulières de créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel » synopsis officiel du film Minecraft.

En plus du pitch, Warner Bros a donc sorti le premier trailer pour le film Minecraft. Une réalisation de Jared Hess (Thelma La Licorne sur Netflix) qui s'annonce assez délirante, hilarante ou gênante selon les points de vue. Pour être témoin d'un désastre ou d'une bonne surprise, rendez-vous le 2 avril 2025 au cinéma.

Source : Warner Bros. France.