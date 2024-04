Pour le moment, la firme au N rouge arrive à maintenir un rythme soutenu pour ses films et séries exclusifs de 2024. Le show coréen Parasyte the Grey, l'une des grosses nouveautés Netflix d'avril 2024, a finalement divisé plus que prévu, mais ça ne l'empêche pas de truster le top 10 des séries les plus regardées en France et à l'étranger. Et prochainement, la plateforme de streaming vidéo va faire du bruit avec Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse. Les fans et les détracteurs de Zack Snyder sont actuellement en train de se chauffer pour s'affronter sur les réseaux sociaux dès la diffusion le 19 avril. Pour instaurer un peu d'amour avant le clash inévitable, Netflix présente une autre exclusivité attendue très bientôt.

Un film délirant pour les nouveautés Netflix de mai 2024

Le programme des nouveautés Netflix de mai 2024 s'étoffe un peu plus chaque jour. Pour être sûr que les abonnés soient au rendez-vous, la firme au N rouge n'économise pas ses forces. Dès le mois prochain, il sera ainsi possible de se mettre à la page en découvrant le phénomène Jujutsu Kaisen. La première saison de la série animée, qui contient 24 épisodes, et le film Jujutsu Kaisen 0 seront disponibles à partir du 1er mai 2024. En revanche, ça ne fera peut-être pas le poids face à l'une des plus grosses attentes, qui est l'un des plus succès de tous les temps de la plateforme, l'ajout imminent de La Chronique des Bridgerton saison 3 qui débarque quant à elle le 16 mai 2024.

Le lendemain, Netflix a prévu de mettre en ligne une production exclusive qui avait été mentionnée dans l'agenda N des films et séries de 2024. Il s'agit de Téma Thelma la licorne. Un long-métrage d'animation réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite) - et Lynn Wang (Unikitty) - qui a accepté d'adapter en prise de vues réelles le jeu vidéo au carton planétaire Minecraft. Et cette expérience avec Thelma la licorne lui sera sûrement profitable, car ce film d'animation ne part pas de zéro. Il reprend la licence créée par Aaron Blabey, un auteur connu dans le monde des livres pour enfants. Et il s'avère d'ailleurs que c'est l'un de ses best-sellers, ce qui présage du meilleur pour le film Thelma la licorne. Ce sera à voir sur Netflix le 17 mai 2024.

Une bande annonce pour l'adaptation de Thelma la licorne

Le film d'animation Thelma la licorne raconte l'histoire d'un poney qui fantasme d'être une superstar. Un rêve qui se réalisera peut-être dès l'instant où l'animal se transformera en une licorne resplendissante. « Thelma est un poney qui rêve de devenir une chanteuse glamour, et même une superstar. Un jour, les planètes s'alignent, et Thelma se transforme en licorne ! Flottant sur un petit nuage rose à paillettes, elle devient une star à la popularité internationale, mais ce succès planétaire a un prix ». De toute évidence, ça s'adresse tout d'abord un public jeune. Mais les abonnés plus âgés pourraient se laisser tenter par la qualité d'animation. Et à la vue du réalisateur, on n'est pas à l'abri d'une double lecture qui pourra contenter tout le monde. Pour savoir ce que ça vaut, et si Netflix arrivera à reproduire le carton du livre original, rendez-vous le 17 mai 2024 sur le service de SVOD.