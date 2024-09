Plusieurs nouveautés Netflix de septembre 2024 sont désormais disponibles. Du côté des films, les abonnés ont le choix entre le film de SF pour ados The Darkest Minds, le long-métrage d'action Sans Identité avec Liam Neeson ou encore les comédies française Si J'étais un homme et Sous les jupes des filles. En termes de séries, on retrouve la saison 6 de Young Sheldon, qui est aussi disponible sur Prime Video ainsi que le documentaire L'Envers du sport : Hope solo gardienne indomptable.

Netflix offre une grande évasion aux abonnés avec cette série

C'est la journée des enfants, mais les plus grands vont pouvoir aussi profiter de cette journée avec les deux nouvelles sorties Netflix de la semaine. Si vous n'êtes pas rassasié avec l'épisode de Koh Lanta d'hier soir, vous pouvez toujours lancer la saison 2 de la téléréalité de survie Outlast : Au bout de nous-mêmes. Une émission où 16 personnes doivent agir en équipe et survivre plus longtemps que leurs adversaires, dans les décors sauvages d'Alaska, pour espérer gagner 1 million de dollars. Un gain plus généreux que celui offert par TF1. Mais l'ajout Netflix le plus important de ce mercredi 4 septembre 2024, c'est l'intégrale de Prison Break.

La série carrément culte, diffusée entre 2006 et 2009 sur M6, est enfin dispo en intégrale sur Netflix. Et c'est un événement puisque les épisodes avaient été retirés depuis un petit moment déjà. Malgré le côté grandiloquent du scénario, la saison 1 a marqué les esprits. C'était plus novateur que d'autres shows TV et plutôt divertissant. Mais les choses ont dérapé par la suite et les audiences ont brutalement chuté pour finir à presque 4 millions à la fin, contre pratiquement 11 millions pour la saison 1 aux États-Unis. Si vous ne l'avez jamais vue, car trop jeune par exemple, Netflix vous propose une séance de rattrapage.

Dans Prison Break, Michael Scofield, ingénieur en génie civil, échafaude un plan pour se faire incarcérer en provoquant de lui-même un délit. Un geste mûrement réfléchi qui va lui permettre de rejoindre son frère, Lincoln Burrows, qui est dans le couloir de la mort. En faisant cela, Michael Scofield espère pouvoir s'évader avec son frangin. Les 5 saisons de Prison Break sont à regarder dès maintenant sur Netflix.

Source : Netflix France.