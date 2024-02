Le film Minecraft n'est pas prêt de sortir, mais de temps à autre, on a des informations sur lui, et la dernière en date est assez insolite. Elle concerne un acteur que vous connaissez forcément.

Le film Minecraft est un cas assez particulier. Adapter un jeu vidéo en long-métrage ou en série, c'est une entreprise risquée. Mais ce jeu précisément ? Alors là, c'est vraiment un exercice compliqué. Au moins, le casting s'avère fort prometteur, même si on ne sait pas exactement ce qui va nous être raconté. Par contre, on peut avoir une idée de certaines séquences à venir dans le film, et l'une d'entre elles pourrait se montrer... très spéciale. Vous allez vite comprendre pourquoi.

Le film Minecraft sera probablement loufoque

Déjà, un petit rappel du projet s'impose. Cette adaptation est réalisée par Jared Hess, connu pour Napoleon Dynamite. On nous promet une expérience cinématographique qui va réussir à capturer l'essence de Minecraft. Pour porter ce film, notre homme a recruté Jason Momoa dans le rôle principal, mais pas que. Il a aussi récupéré Sebastian Eugene Hansen, qui va incarner Henry, et Danielle Brooks qui se chargera du personnage de Dawn. C'est justement cette actrice qui nous intéresse aujourd'hui, car elle a fait une déclaration plutôt amusante.

Elle nous explique qu'on ne va pas être déçu du monde qui nous attend dans le long-métrage. Elle ne peut pas en dire davantage, mais elle a l'air enjouée à l'idée de participer au tournage du film Minecraft. Brooks a aussi teasé le rôle de Jack Black, qui sera plutôt conséquent. Il pourrait même chanter aux côtés de l'actrice. En tout cas, elle souhaite de tout cœur partager une séquence de ce genre avec l'acteur. Si ça se confirme, on aura affaire à une histoire bien loufoque pour une adaptation du jeu cubique. Notre curiosité est piquée, mais il va falloir attendre.

C’est lui [Jack Black] qui fait le gros du travail ici. Il vole et il a toute la partie technique derrière lui. J’espère que je vais chanter dedans. Tu ne peux pas faire un film avec Danielle Brooks et Jack Black et ne pas nous laisser faire quelque chose.

Pour rappel, le film Minecraft a fixé sa sortie pour le 4 avril 2025. Ce n'est donc pas pour demain, alors un peu de patience. Qui sait, on aura peut-être une bande-annonce cette année, mais on ne peut pas en être certain. Dans le doute, on va éviter d'affirmer quoi que ce soit.