Mercredi, l'un des plus gros cartons de Netflix, sera de retour en 2025 avec sa saison 2. Mais peu à peu, la production révèle son jeu et abat une nouvelle carte pour élargir encore le public.

À l'heure d'écrire ces lignes, la saison 1 de Mercredi est toujours la série Netflix anglophone la plus populaire et devance Stranger Things. Il appartient maintenant à l'équipe de transformer l'essai pour permettre à la plateforme de battre des records d'audiences, sans décevoir celles et ceux qui ont apprécié cette relecture de La Famille Addams produite par Tim Burton. Ce qui est sûr, c'est que la série ne veut rien se refuser et vous réserve une surprise de taille.

Une nouvelle star rejoint la saison 2 de Mercredi

Netflix est prêt à mettre le paquet pour la saison 2 de Mercredi, surtout au niveau du casting. Si on est sûr de revoir les acteurs principaux comme Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzman (Gomez), Fred Armisen (Oncle Fétide) et évidemment Jenna Ortega (Mercredi), deux très gros noms ont été annoncés il y a quelques mois de cela. On ne connaît pas encore précisément leurs rôles, mais Steve Buscemi (Reservoir Dogs) ainsi que Thandiwe Newton (Westworld) font partie de la distribution.

Et il faut croire qu'il y avait des places à pourvoir puisque Entertainment Weekly révèle que Lady Gaga sera elle aussi dans la saison 2 de Mercredi. Une grosse surprise qu'on avait pas vu venir. Selon le média, la chanteuse et actrice serait actuellement en Europe sur le tournage. En revanche, pas d'indice non plus quant à la nature de son rôle. Si Gaga, qui est apparu récemment dans Joker 2, a été recrutée, c'est peut-être grâce à Jenna Ortega qui est devenue productrice exécutive.

« Je suis sûr que Netflix adorerait cela. Je pense que Mme Thornhill et Mercredi avaient cette étrange relation de mentor ou se comprenaient d'une certaine manière, donc si Lady Gaga devait jouer un rôle, je pense qu'il faudrait que ce soit deux monstres qui se comprennent l'un l'autre » avait-elle déclaré à Variety. Jenna Ortega entend bien profiter de ce nouveau poste de productrice exécutive pour imposer davantage son avis et amener la série vers une direction plus sombre. Rendez-vous dès 2025 sur Netflix pour voir si la promesse sera tenue.

Lady Gaga dans la saison 5 « Hotel » d'American Horror Story

Source : Entertainment Weekly.