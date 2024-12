Nos récapitulatifs des sorties SVOD de la semaine s'achève avec Max, après ceux de Netflix, Prime Video et Disney+. Du 25 novembre au 1er décembre 2024, la plateforme de Warner Bros a joué la carte de la discrétion avec très peu de nouveautés. Le catalogue a cependant accueilli trois films avec la production originale Sweethearts, The Holiday et la Méthode Williams, ainsi que deux séries supplémentaires avec les saisons 1 & 2 de Oh Hell et Get Millie Back. Découvrez tous les prochains ajouts de la semaine 49.

Tous les films Max de la semaine du 2 au 8 décembre 2024

Quoi de neuf dans les sorties Max de la semaine ? Des très gros films appréciés dont deux avec des monstres sacrés du cinéma. Si vous êtes fans de grosses bestioles et de combats XXL, la plateforme a d'ores et déjà ajouté le King Kong de Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux), ainsi que Godzilla vs Kong avec Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Alexander Skarsgård (True Blood). Dès aujourd'hui, la bande de Sex and the City, une série culte des années 90, revient avec son film dédié sorti en 2008.

Dans les nouveautés Max du 2 au 8 décembre 2024, les abonnés auront le loisir de regarder la trilogie Les 3 Ninjas, mais surtout de visionner un documentaire sur l'une des meilleurs incarnations de super-héros. Super/Man : L'histoire de Christopher Reeve s'attardera sur l'ascension de cet immense acteur qui s'est mis dans la peau de l'homme-volant, mais aussi sur sa vie privée et notamment le moment où il est devenu tétraplégique, ce qui l'a mené à l'un de ses combats personnels.

2/12 Godzilla vs Kong King Kong (2005)

3/12 Sex and the City, le film

4/12 Les 3 Ninjas - Trilogie

8/12 Super/Man : L'histoire de Christopher Reeve - documentaire



Toutes les séries de la semaine du 2 au 8 décembre 2024

Pour les fans de sport, les ajouts Max de la semaine du 2 au 8 décembre 2024 vont diffuser en direct, via Europsport, du patinage artistique ainsi que du cyclisme. Une nouvelle série d'animation DC pour adultes, Creature Commandos, débarque également le 5 décembre prochain avec sept épisodes de 22 minutes chacun. « Creature Commandos raconte l’histoire d’une équipe secrète composée de monstres emprisonnés, recrutés pour accomplir des missions considérées comme trop périlleuses pour des humains. Lorsque toutes les autres options échouent, ils deviennent la dernière et la plus redoutable solution ». Un projet écrit et produit par James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie).

5/12 Creature Commandos - série d'animation pour adultes Patinage Artistique, Grand Prix Final - 5 au 8 décembre avec Eurosport

6/12 UCI Track Champions League - 6 et 7 décembre avec Eurosport



Source : Max France.