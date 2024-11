La franchise Le Seigneur des anneaux n'en finit pas de surprendre. Véritable carton propulsé par les films de Peter Jackson à partir des romans de J. R. R. Tolkien, elle ose changer de forme à foison. On l'a retrouvée sous forme de figurines Games Workshop, de jeux LEGO complètement barrés ou, tout dernièrement, de cartes Magic. Cette fois, elle tente l'animation au travers d'un film entier qui arrivera bientôt dans nos salles. Pour vous mettre l'eau à la bouche, un premier extrait du Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim (Lord of the Ring: The War of the Rohirrim en vo) vient de sortir.

La tension montre pour le nouveau film Seigneur des anneaux

Les nouveaux projets dans l'univers du Seigneur des anneaux se multiplient ces derniers temps ! Après la première saison des Anneaux de pouvoir sur Prime Video, un nouveau jeu ainsi que deux nouveaux films sont en préparation. Le premier à débarquer dans nos salles est une production complètement inattendue, puisque La Guerre des Rohirrim est... un film d'animation !

Quelle ne fut pas la surprise des fans de découvrir une telle ambition, dans un style proche du manga. Cela n'est pas sans rappeler le film Netflix se déroulant dans l'univers de The Witcher. Et ce n'est pas n'importe qui est à la réalisation. Il s'agit de Kenji Kamiyama, qui a commencé en travaillant sur les décors de productions cultes de la japanimation : City Hunter, Akira, Kiki la petite sorcière... pour le retrouver à la tête, ces dernières années, de plusieurs épisodes de Ghost in the Shell et du film Hirune hime, rêves éveillés.

Après les premiers trailers, on découvre un nouvel échantillon du film. Warner Bros. a partagé un extrait du film. On y retrouve Hèra, la fille d'Helm, menaçant un adversaire ambitieux. Ce passage rappelle à nouveau que l'héritage et l'orgueil seront au cœur de l'intrigue. On peut constater le soin des équipes accordé aux personnages. De ce côté, on ne devrait pas être déçu.

En revanche, on en voit trop peu des décors et de l'action pour se rendre compte du résultat. Mais les quelques mouvements présentés à la fin de l'extrait risquent de refroidir les ardeurs en raison d'une certaine rigidité. De même, les connaisseurs de l'univers veulent de grandes batailles. Le manque d'ampleur pourrait déjà se faire ressentir... Espérons que Warner se soucie assez du Seigneur des Anneaux : La Guerre de Rohirrim pour le mettre mieux en avant.

Quand on voit les réactions intransigeantes face aux Anneaux de pouvoir, il est certain que Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim sera attendu au tournant. Alors à voir si l'animation convaincra les fans. Rendez-vous au cinéma à partir du 11 décembre 2024.