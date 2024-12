Le mois de décembre chez Netflix va être plutôt énorme. C’est ce mois-ci que débarque la prochaine série événement de l’année; après le succès incontestable de la saison 2 d’Arcane, c’est Squid Game qui sera bientôt de retour avec une nouvelle virée dans ses jeux morbides. On pourra compter également sur la venue de très gros films comme le désormais culte Oppenheimer, un vrai chef-d'œuvre signé Christopher Nolan.

Tous les films Netflix de la semaine du 2 au 8 décembre 2024

Le programme promet donc d’être relativement chargé en décembre sur Netflix, mais avant d'enchaîner les sorties marquantes, on va avoir le droit à une flopée d’autres films et séries. Pour cette première semaine du mois, les longs-métrages ratissent déjà large. On note quelques programmes de Noël, comme Ce Noël-là, un film d'animation pour toute la famille, ou encore le Nonsense Christmas of Sabrina Carpenter (la célèbre chanteuse de Espresso). Vendredi 6 décembre, le blockbuster SOS Fantômes : l’Héritage fera une entrée fracassante avec son casting de nouvelles gueules toutes fraîches, Paul Rudd (Ant-Man) et Finn Wolfhard (Stranger Things) en tête, qui tentent de relancer la licence culte. Ça a dû fonctionner d'ailleurs puisque depuis, une suite est sortie. Il y aura bien évidemment d'autres sorties dans les prochains jours. Voici donc tous les films qui seront dispo cette semaine sur Netflix :

2/12 Tully

3/12 Fortune Feimster Crushing It - spectacle de stand-up

4/12 La seule fille de l’orchestre - court-métrage documentaire Doute

5/12 Le Samouraï

6/12 Marie Ce Noël-là - film d'animation En colo avec ma mère SOS Fantômes : L'Héritage Le Cyber-casse du siècle - documentaire

7/12 Le Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter - spectacle musical



Toutes les séries de la semaine du 2 au 8 décembre 2024

Côté séries, c’est assez calme sur Netflix cette semaine. Visiblement, la plateforme nous laisse digérer le final de la saison 2 d’Arcane. Il y aura principalement des séries d’animation pour les petits et grands enfants, comme Beyblade X ou encore une nouvelle saison pour Les Enquêtes Sauvages. Un documentaire épisodique concentré sur Churchill sera également de la partie ainsi que la saison 3 d’Ultimatum USA, pour les fans.

La série d’action Echoes of the Past profitera aussi de ce début de mois pour diffuser sa toute première saison. On y suivra un homme accusé à tort du meurtre de sa sœur, qui cherchera vengeance tout en évitant de se faire attraper par la police. Toujours dans la noirceur et cette fois même dans la dystopie, Netflix lancera la saison 1 de Tomorrow and I, sorte de Black Mirror thaïlandais qui a une vision très lugubre de l’avenir et des nouvelles technologies. D'autres séries sont aussi attendue, voici donc la liste complète de ce qui arrive cette semaine sur Netflix :

2/12 Les enquêtes sauvages - saison 4 - série d'animation

4/12 La guerre selon Churchill - série documentaire Ultimatum : USA - saison 3 - émission de téléréalité Tomorrow and I - saison 1

5/12 Black Doves - saison 1 Beastars - dernière saison partie 1 - série d'animation

6/12 Echoes of the Past - saison 1

5/12 Jentry Chaud, une ado contre les démons - série d'animation



Source : Netflix