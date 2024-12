Qui dit nouvelle semaine dit nouveautés sur les plateformes SVOD comme Netflix, Prime Video, Disney+ et Max. Du 25 novembre au 1er décembre 2024, Amazon a fait revenir Liam Neeson dans un film où il règle encore ses comptes, Hitman Absolution. Les abonnés ont aussi pu retrouver la petite série B Becky enragée, ou encore le dernier chapitre de la trilogie super héroïque de M. Night Shyamalan avec le très solide Glass. Quels sont les premiers ajouts de décembre 2024 ? Découvrez la liste complète.

Les films Prime Video de la semaine du 2 au 8 décembre 2024

Les premières nouveautés Prime Video de décembre 2024 sont disponibles ou arrivent dès aujourd'hui. Quoi de neuf dans ces sorties de la semaine du 2 au 8 décembre 2024 ? Ça commence fort avec de grands films dont le très marquant Pulp Fiction de Quentin Tarantino qui revient sur la plateforme d'Amazon. Mais ce n'est pas tout. Si vous n'avez rien contre les films anciens, on vous conseille de vous poser devant le thriller Blow Out de Brian De Palma, mais également devant la comédie dramatique Priscilla, Folle du Désert.

Évidemment, comme d'habitude, Amazon met le paquet en début de mois et il y a donc bien plus de films à voir sur Prime Video pour la semaine 49. Dans les vieilleries, il y a par exemple Éclair de lune avec Nicolas Cage - qui est aussi à l'affiche du long-métrage de SF Prédictions - et Cher ainsi que Les Sept Mercenaires, entre autres. Les fans de Star Trek pourront profiter d'Into Darkness, tandis qu'Insidious The Red Door, le tout dernier volet de la franchise horrifique, tentera de vous effrayer.

1/12 Pulp Fiction Priscilla, Folle du Désert Blow Out Prédictions Éclair de lune My Beautiful Boy Green Book : Sur les routes du Sud À la dérive Licorice Pizza En Cavale (Hot Pursuit) Greta Un Mariage trop parfait Star Trek Into Darkness Macadam Cowboy La Fille en rouge Wicker Park The Green Hornet My Beautiful Boy Gringo Beaucoup de bruit pour rien Les 7 mercenaires (2016) Les Sept Mercenaires (1960) Everything, Everything Dernier appel pour Rio Cœur sauvage La fille de la Vallée

5/12 Insidious : The Red Door La Virgen Roja (La Vierge Rouge) Joy Ride



Les séries de la semaine du 2 au 8 décembre 2024

Si les films Prime Video du 2 au 8 décembre 2024 incluent comme très souvent des classiques et des choses déjà sorties, un vent de fraicheur va souffler sur les nouvelles séries de la semaine. La saison 2 d'En Terrasse débarque le 4 décembre 2024. Comme précédemment, David, Cam et Flo vont se confier sur leurs déboires et leurs joies autour d'une table de leur bar fétiche.

Le géant américain va également lancer une nouvelle série avec Margo Martindale sur Prime Video : The Sticky. Une comédie dramatique où une acéricultrice québécoise va aller convaincre un petit gangster de voler un surplus de sirop d'érable valant des millions. Le roman culte Chacal sera aussi adapté à l'occasion de la première saison du show TV The Day of Jackal. « Le Jackal est un assassin insaisissable qui gagne sa vie en acceptant des coups au prix le plus fort. Il rencontre son égal en la personne de Bianca, un officier de renseignement britannique tenace qui le traque dans toute l'Europe comme un félin traque sa proie ».

4/12 En terrasse - saison 2

6/12 The Sticky - saison 1 The Day of the Jackal - saison 1 partie 1



Source : Amazon Prime Video.