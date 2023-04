S'il y a bien une marque de jouets dont la popularité n'est plus à prouver, c'est bien LEGO. Cela fait plus de 90 ans que The Lego Group a été fondé et depuis, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, la firme ne se contente plus de proposer de superbes sets à construire, comme dernièrement avec Sonic. Elle a également investi des secteurs tels que le cinéma et la télévision, ou encore le jeu vidéo. Mais c'est un concurrent surprenant, Funko, qui pointe désormais le bout de son nez.

Un TPS Funko Pop pour bientôt

Les figurines Funko Pop ont envahi nos rayons et squattent les magasins depuis des années maintenant. Les collectionneurs de figurines à grosses têtes sont légion, et celles-ci ont le mérite de reposer sur des franchises qui ont fait leur preuve. À la manière de ce qu'a fait LEGO, Funko a développé des partenariats avec, semble-t-il, la majorité des acteurs majeurs du secteur du divertissement. Star Wars, Marvel... Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les figurines proposées. C'est donc avec l'attention d'attirer un large public que l'entreprise s'est associée au studio 10:10 Games. Et celui-ci est mené par Jon Burton, un vétéran spécialisé dans les jeux LEGO, TT Games.

Le résultat de cette collaboration, c'est un TPS d'action-aventure Funko Pop répondant au nom de Funko Fusion ! Celui-ci mêlera des tas d'univers connus dont les droits appartiennent à Universal. Si on ignore le synopsis du titre, le premier trailer dévoilé laisse cohabiter Jurassic World, Umbrella Academy et Retour vers le Futur avec Chucky, ou encore The Thing, avec "des dizaines" de personnages jouables. Le concept devrait également reposer sur celui des jeux LEGO. Il semblerait donc qu'on puisse revivre des scènes mythiques avec un ton complètement décalé. On vous laisse découvrir la bande-annonce de Funko Fusion, prévu pour 2024, ci-dessous.

Un prochain jeu LEGO prometteur

Il est difficile de s'en cacher, Funko Fusion s'inspire largement des productions vidéoludiques de LEGO. Mais quelle est la prochaine, justement ? Eh bien c'est un jeu de course appelé LEGO 2K Drive ! Prévu pour le 19 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, il s'agira évidemment d'un jeu de course. Coloré et adoptant un ton léger, il vous permettra de jouer seul ou en coopération. Sur terre ou sur les eaux, il vous invitera à prendre les commandes de nombreux véhicules, pour faire face au terrible Z le Zorrible. La durée de vie s'annonce déjà énorme, entre quêtes scénarisées et nombreuses activités annexes. Bref, 2K Drive s'annonce comme le Mario Kart déjanté de LEGO, et ça promet !