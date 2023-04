Le 25 mars dernier, l'acteur américain Jonathan Majors était arrêté et placé en garde vue après des accusations de violences domestiques. Le jour même, il aurait agressé sa compagne à l'arrière d'une voiture en lui causant "de légères blessures au niveau de la tête et du cou", expliquait alors la police new-yorkaise. L'une des têtes d'affiche de Creed III, a été écarté de plusieurs projets après son interpellation. Il était notamment pressenti pour incarner le chanteur américain Otis Redding dans le biopic Otis and Zelma. Alors que Jonathan Majors doit passer devant le tribunal le 8 mai prochain, d'autres victimes potentielles l'accusent de violences.

De nouvelles et graves accusations contre Jonathan Majors

Selon Variety, de nombreuses victimes potentielles de Jonathan Majors se seraient manifestées après son interpellation le 25 mars dernier. Elles coopéreraient actuellement avec les autorités new-yorkaises. Après son arrestation, son avocate Priya Chaudhry clamait l'innocence de son client dans un communiqué.

"Jonathan Majors est innocent et n'a abusé de personne. Nous avons fourni au procureur des preuves irréfutables que les accusations sont fausses. Nous sommes convaincus qu'il sera totalement disculpé [...]. Des images vidéo du véhicule où cet épisode s'est déroulé, des témoignages du conducteur et d'autres personnes qui ont vu et entendu l'épisode, et surtout, deux déclarations écrites de sa compagne, réfutent ces allégations".

© Marvel

Un coup d'arrêt pour le MCU ?

Ces nouvelles déclarations pourraient plonger encore un peu plus Jonathan Majors dans la tourmente. L'acteur se voit déjà écarté de multiples projets. Il incarne le grand méchant Kang depuis la série Disney+ Loki, et le récent et très décevant Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, et doit être la grande menace dans Avengers : The Kang Dynasty, dont le tournage débute au printemps 2024. Une sorte de successeur à Thanos en tant qu'antagoniste principal du MCU. Si Marvel doit changer ses plans, ce pourrait être un gros coup dur pour le MCU, même si cela n'a aucune espèce d'importance en comparaison des faits qui lui sont reprochés, et si ceux-ci étaient confirmés par une décision de justice.

Voici ce qu'en pense un insider anonyme de l'industrie du cinéma hollywoodien qui connaît bien le dossier, toujours auprès de Variety.

"Je pense que la vérité est que tout le monde attend de voir ce que Marvel va faire. Cela ne veut pas dire que tout le monde fera la même chose, mais c'est ce que les gens attendent."

L'audience du 8 mai prochain sera capitale pour observer le tournant que prendra l'affaire Jonathan Majors.