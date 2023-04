LEGO et le jeu vidéo font bon ménage. Régulièrement, le constructeur de briques propose des sets de qualité autour de licences fortes de l’univers vidéoludique et de la pop culture. Sonic, Mario, Horizon Zero Dawn ou encore Minecraft sont les exemples les plus marquants, mais la firme suédoise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Désireuse de continuer son assaut autour de l'univers du gaming, l'entreprise prépare une jolie surprise pour les passionnés et les collectionneurs. On va faire des déçus d'emblée. Non ce n'est toujours pas le set The Legend of Zelda Breath of the Wild qui avait fait le tour de la toile, mais une mascotte de l'industrie.

Une borne arcade Pac-Man en LEGO

En voilà une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de jeux rétro. LEGO continue sur sa lancée en adaptant les licences fortes du gaming en briques. Cette fois, le constructeur va s’attaquer à un monument du jeu vidéo : Pac-Man. Selon un nouveau leak, images à l’appui, ce set de 2651 pièces prendrait la forme d’une borne d’arcade accompagnée de quelques fantômes qui seraient également vendus séparément. Compte tenu de la qualité des images, il est pour l’heure impossible de savoir avec certitude si elle contiendra des éléments interactifs comme celui de la Nintendo Entertainment System avec son jeu Super Mario Bros « jouable ». Ce nouveau set LEGO sera néanmoins facturé 269,99 dollars (environ 246€) le 1er juin, soit un prix équivalent à la NES. Il y a donc de fortes chances que ce nouvel objet de collection embarque des mécanismes similaires et les bruits de couloir vont dans ce sens.

Plusieurs rumeurs de sources crédibles et spécialisées autour de la marque laissent en effet entendre que la borne d’arcade de Pac-Man sera elle aussi jouable grâce à un mécanisme que la source nous promet plus approfondi que la NES. De quelle manière ? Le mystère reste entier, aucun autre détail n'ayant été donné. Cette affirmation reste donc à prendre au conditionnel tant qu’une annonce officielle n’a pas été faite. La commercialisation étant prévue pour le début juin, on ne devrait pas attendre trop longtemps avant d’en avoir le cœur net. Ce leak a néanmoins beaucoup fait parler ce weekend et les fans partagent déjà leur impatience et espèrent des images de meilleures qualité sous peu. Dans l’actualité, LEGO a récemment annoncé quatre nouveaux sets autour de Sonic qui s’adressent davantage aux enfants qui souhaitent jouer avec l’hérisson bleu qu’aux collectionneurs amateurs de construction.