Début avril, SEGA avait osé faire mourir sa mascotte. Si vous l'ignoriez, l'affront a été fait dans le très réussi The Murder of Sonic the Hedgehog, disponible gratuitement sur Steam. Heureusement, le hérisson bleu continue son petit bonhomme de chemin. Et c'est LEGO qui le ramène à la vie, avec un ensemble de quatre sets qui seront bientôt disponibles ! On va vous présenter tout ça.

LEGO Sonic the Hedgehog - Sonic's Speed Sphere Challenge (76990)

Dans le premier set présenté, on retrouve Sonic dans une sphère de vitesse. A l'intérieur de celle-ci, il devra traverser un parcours de 14 cm de largeur, 5 cm de profondeur et 4 cm de hauteur, composé de 292 pièces. A noter également, la présence de Badnik et Flicky, ainsi que d'un mécanisme permettant de lancer Sonic à pleine vitesse ! Le prix ? 29,99€.

LEGO Sonic the Hedgehog - Tails's Workshop and Tornado Plane (76991)

L'atelier de Tails permet quant à lui de retrouver le petit renard en plein travail. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment l'avion Tornado. Construit il y a des centaines d'années par les Anciens, il s'agit pourtant d'un bijou de technologie. En plus de Tails, un Clucky et un Buzz Bomber sont aussi de la partie. Le set, mesurant 9 cm x 12 cm x 9 cm, contient 376 pièces et est proposé au prix de 42,99€.

LEGO Sonic the Hedgehog - Amy's Animal Rescue Island (76992)

Réunissant Amy et Tails qui s'occupent d'animaux sur une île, le set Amy's Animal Rescue Island propose aussi les figurines de Crabmeat, Picky, Pocky, ainsi que d'un Flicky. Piscine, château de sable, manège... Les personnages ont de quoi s'occuper avec ce set à 52,99€, composé de 388 pièces ! Les enfants peuvent également poser des pièges afin de repousser le Dr. Robotnik. Attention, celui-ci n'est pas inclus. Quant aux dimensions, sachez que l'île mesure 12 cm de hauteur, 24 cm de largeur et 17 cm de profondeur.

LEGO Sonic the Hedgehog - Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge (76994)

Terminons enfin avec le gros morceau de cette sélection de nouveaux sets. Le Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge est proposé au tarif bien plus élevé de 104,99€. Mais il se veut également bien plus imposant, avec ses dimensions de 21 x 37 cm x 19 cm, et ses 802 pièces. Niveau figurines, on se retrouve avec un maxi best of des personnages de la franchise : Sonic, Amy, le Dr. Eggman, un Flicky, un Becky, un Pocky, un Pecky, un Chopper et un Newtron Badniks sont disponibles. Là encore, un mécanisme permet de donner de l'élan à une sphères de vitesse. Mais cette fois-ci, on note la présence d'un looping et d'un anneau, rappelant fortement les jeux ! Si la sphère parvient à finir le parcours, elle renversera le Dr. Eggman et permettra de sauver les animaux prisonniers.

Ces quatre sets LEGO Sonic the Hedgehog devraient tous être disponibles dès le 1er août 2023. Contrairement à de nombreux produits LEGO destinés à être exposés, ceux-ci intéresseront surtout les enfants car ils permettent de jouer. La firme invite d'ailleurs leurs possesseurs à créer leurs propres histoires. Néanmoins, ils se destinent à tous types de publics :

Grâce à notre collaboration créative avec le groupe LEGO, les fans de Sonic de toutes les générations peuvent utiliser leur imagination pour jouer leurs moments Sonic préférés, et nous avons hâte de voir leurs créations impressionnantes. Ivo Gerscovich, Chief Business et Brand Officer chez SEGA